Sfaturi și strategii pentru cele mai populare jocuri de casino: ruletă, blackjack și sloturi

Înainte de a începe să practici jocuri de noroc e bine să ții cont de sfaturile pe care ți le prezentăm în acest articol. Nu-ți dorești ca această activitate să fie o povară în viața ta, așa că fă-o responsabil. Stabilește-ți un buget și respectă-l. Astfel, viața ta va fi aceeași indiferent că vei câștiga sau vei pierde la jocuri de noroc.

Următorul pas este să alegi operatorul de casino potrivit pentru tine. Analizează cu atenție oferta și verifică dacă în ea se află jocurile tale preferate. Vezi și care e pachetul de bun-venit. Cu cât este mai consistent și condițiile sunt mai bune, cu atât merită mai mult. Asta pentru că vei avea ocazia să testezi jocurile pe banii operatorului. Un mare plus și dacă operatorul are jocuri în exclusivitate. Asta îți arată că își dorește cu adevărat să-ți ofere servicii premium, care să facă diferența față de concurență.

Dacă ești la început și nu știi ce ți se potrivește, poți încerca mai multe titluri din ofertă. Partea bună este că dezvoltatorii de sloturi au creat numeroase produse interesante. Dacă îți plac sloturile, vei găsi unele inspirate din istoria Egiptului,Grecia Antică ori Orientul Îndepărtat. Iar sloturile despre filme și seriale sunt și ele la modă. Ruleta e disponibilă atât în versiunea clasică dar și live, cu dealeri care vorbesc limba română. Iar aceeași situație e întâlnită și la baccarat și blackjack.

Strategie pentru ruletă

Martingale este cel mai popular sistem întâlnit la ruletă. Se folosește în general la pariuri cu cota 2, iar el presupune dublarea mizei după fiecare pariu pierdut. Dacă ai mizat 10 lei că bila se va opri pe negru și ai pierdut, următorul pariu va fi de 20 de lei. Dacă și acum pierzi, vei miza 40 de lei. Vei repeta această serie până când vei câștiga. Profitul tău va fi de 10 lei la finalul seriei. Apoi, vei reîncepe cu miza inițială.

Alt sistem întâlnit la ruletă este D'Alembert, inspirat din Martingale. A fost creat de matematicianul Jean le Rond D'Alembert și trebuie să crești miza cu o unitate după fiecare pariu pierdut și să scazi cu o unitate după un pariu câștigător. Această situație nu este valabilă dacă ultimul tău pariu a fost de o unitate. În acest caz, vei miza tot o unitate.

Strategii pentru blackjack

Cu trecerea timpului, specialiștii au dezvoltat mai multe strategii prin care să își mărească șansele de câștig la blackjack. Unele ți le prezentăm în cele ce urmează, cu mențiunea că niciuna nu are rată 100% de câștig. În primul rând, joacă doar mâinile bune.

· Dacă prima carte a ta este între 2 și 8, nu ezita să mai ceri încă una.

· Dacă prima carte este 9, dublează miza dacă dealerul are o primă carte între 2 și 6 și mai cere încă una dacă a lui este între 7 și As.

· Dacă prima ta carte este As sau dacă primele 2 au valoarea 11, dublează întotdeauna dacă dealerul are o carte de la 2 la 10.

· Dacă ai între 12 și 16, cere încă una dacă dealerul are de la 7 până la As.

· Oprește-te mereu dacă suma ta este între 17 și 21.

Există și strategii mai riscante. În cazul în care suma cărților tale este între 13 și 15, mai cere o carte. Dacă ai 16 sau 17, dublează dacă dealerul are prima carte între 2 și 6, altfel mai cere o carte. Dacă suma este 18, dublează dacă prima carte a dealerului este între 2 și 6, stai dacă are 7 sau 8, iar dacă are 9 sau mai mult mai cere o carte. La 19 sau 20 vei sta întotdeauna.

Când joci la sloturi, e bine să te informezi care este RTP-ul, dacă este conectat la vreun jackpot, câte linii de plată are și alte amănunte. Află detalii și despre volatilitatea jocului. Dacă ești un jucător recreațional, alege un slot care oferă câștiguri mai des, chiar dacă sumele vor fi de regulă mai mici. Ai grijă și la miză, nu risca mai mult de 3% din bugetul tău pentru o singură rotire.

