Simion: Considerăm că a venit momentul pentru antreprenoriatul autohton să se formeze un grup de criză

'Din punctul nostru de vedere, fosta guvernare a produs pagube substanțiale, pagube importante și a adus deservicii pentru fiecare companie românească, fiecare capital autohton, fiecare capital străin. Mediul de afaceri a fost tratat ca un adversar, ca un dușman', a declarat Simion într-o conferință de presă.

Liderul AUR a apreciat că apelul deputatului Mohammad Murad către toate formațiunile politice privind crearea unei celule de criză este justificat, 'pentru că suntem într-o situație de criză'.

'Vedem acum ce se întâmplă în energie. Se creează celule de criză, comitete de urgență. Considerăm că a venit momentul pentru antreprenoriatul autohton să se formeze un grup de criză, având în vedere că nu avem un guvern stabil. (...) Considerăm absolut necesar ca Parlamentul să își facă datoria ca această clădire să fie funcțională și proiecte legislative, inițiative care vizează mediul antreprenorial, să fie puse în practică. Noi am venit succesiv, de-a lungul sesiunilor parlamentare, ultima încercare a noastră a fost la sfârșitul sesiunii trecute, cu pachete legislative și cu soluții. Sperăm ca de această dată să ne audă cei care au urechi și să reușim să salvăm ce este de salvat din firmele românești', a punctat liderul AUR.

El a amintit că, la finalul sesiunii parlamentare, în Comisia pentru antreprenoriat, AUR a susținut o inițiativă adoptată cu voturile parlamentarilor de la toate partidele, prin care acționarii și patronii firmelor ar fi avut posibilitatea să direcționeze o parte din profit către angajați fără ca suma respectivă să mai fie impozitată. Legea se află în prezent la Curtea Constituțională.

'Era o gură de oxigen pentru antreprenorii români. Nicușor Dan a găsit de cuviință să trimită la Curtea Constituțională și această lege. Noi vrem să avem o atitudine pozitivă și i-am desemnat pe colegii deputați (...) să participe la toate grupurile de lucru care vizează antreprenorii români. Alegem să fim constructivi, pozitivi, să punem umărul la salvarea antreprenorilor români', a transmis Simion.

La rândul său, deputatul AUR Mohammad Murad a explicat că inițiativa se adresează antreprenorilor și celor care vor să dezvolte afaceri în România, despre care spune că se află în prezent într-o situație de risc.

'Am ascultat cu atenție declarația domnului Grindeanu, spunând cât de gravă este situația. (...) E important să venim cu soluții. (...) E nevoie de altă abordare. Foarte mulți oameni sunt preocupați de a face guvernul, dar nimeni nu se gândește că guvernul este un mijloc, nu e un scop. Scopul este să dai oamenilor care au nevoie de un ajutor un climat favorabil ca să poată să dezvolte afacerile. (...) Vom folosi toate resursele pe care le avem pentru a avea soluții. Eu nu cred că dacă mâine avem Guvern, lucrurile se schimbă. Nu, din contră, vă spun că e nevoie să avem o agendă clară ce vom face dacă va apărea un nou Guvern, iar Parlamentul cred că e pregătit și are tot ce trebuie încât să venim cu foarte multe măsuri concrete, ca să vină în sprijinul mediului de afaceri și în sprijinul angajaților care pierd în fiecare zi locuri de muncă', a subliniat Murad.

Anterior conferinței de presă, Comisia pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților a avut o ședință în cadrul căreia a fost discutată necesitatea constituirii unei celule de criză pentru sprijinirea mediului de afaceri, propunerea fiind agreată. La ședință au fost prezenți fizic patru deputați AUR, în timp ce ceilalți membri au participat online.

'Eu cred că, dacă suntem conștienți, putem să venim cu niște măsuri concrete pentru a sprijini antreprenorii și în special la nivel de IMM-uri. Trăiesc de 40 de ani în România și, atunci când e o problemă - inundații, incendii de proporții, epidemii, pandemii - se constituie celulă de criză pentru a interveni. Când mor zeci de mii de firme, nu merită acești oameni care au muncit să le dăm atenție și să formăm o celulă de criză? Trebuie să lăsăm la o parte politica', a argumentat în cadrul ședinței Mohammad Murad.