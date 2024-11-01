Homepage » Actual

Simion: Considerăm că a venit momentul pentru antreprenoriatul autohton să se formeze un grup de criză

| 18 aug, 19:23

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), deputatul George Simion, consideră că este necesară constituirea unui grup de criză pentru sprijinirea antreprenoriatului autohton, în contextul dificultăților cu care se confruntă mediul de afaceri și al lipsei unui guvern stabil.

 

'Din punctul nostru de vedere, fosta guvernare a produs pagube substanțiale, pagube importante și a adus deservicii pentru fiecare companie românească, fiecare capital autohton, fiecare capital străin. Mediul de afaceri a fost tratat ca un adversar, ca un dușman', a declarat Simion într-o conferință de presă.
Liderul AUR a apreciat că apelul deputatului Mohammad Murad către toate formațiunile politice privind crearea unei celule de criză este justificat, 'pentru că suntem într-o situație de criză'.
'Vedem acum ce se întâmplă în energie. Se creează celule de criză, comitete de urgență. Considerăm că a venit momentul pentru antreprenoriatul autohton să se formeze un grup de criză, având în vedere că nu avem un guvern stabil. (...) Considerăm absolut necesar ca Parlamentul să își facă datoria ca această clădire să fie funcțională și proiecte legislative, inițiative care vizează mediul antreprenorial, să fie puse în practică. Noi am venit succesiv, de-a lungul sesiunilor parlamentare, ultima încercare a noastră a fost la sfârșitul sesiunii trecute, cu pachete legislative și cu soluții. Sperăm ca de această dată să ne audă cei care au urechi și să reușim să salvăm ce este de salvat din firmele românești', a punctat liderul AUR.
El a amintit că, la finalul sesiunii parlamentare, în Comisia pentru antreprenoriat, AUR a susținut o inițiativă adoptată cu voturile parlamentarilor de la toate partidele, prin care acționarii și patronii firmelor ar fi avut posibilitatea să direcționeze o parte din profit către angajați fără ca suma respectivă să mai fie impozitată. Legea se află în prezent la Curtea Constituțională.
'Era o gură de oxigen pentru antreprenorii români. Nicușor Dan a găsit de cuviință să trimită la Curtea Constituțională și această lege. Noi vrem să avem o atitudine pozitivă și i-am desemnat pe colegii deputați (...) să participe la toate grupurile de lucru care vizează antreprenorii români. Alegem să fim constructivi, pozitivi, să punem umărul la salvarea antreprenorilor români', a transmis Simion.
La rândul său, deputatul AUR Mohammad Murad a explicat că inițiativa se adresează antreprenorilor și celor care vor să dezvolte afaceri în România, despre care spune că se află în prezent într-o situație de risc.
'Am ascultat cu atenție declarația domnului Grindeanu, spunând cât de gravă este situația. (...) E important să venim cu soluții. (...) E nevoie de altă abordare. Foarte mulți oameni sunt preocupați de a face guvernul, dar nimeni nu se gândește că guvernul este un mijloc, nu e un scop. Scopul este să dai oamenilor care au nevoie de un ajutor un climat favorabil ca să poată să dezvolte afacerile. (...) Vom folosi toate resursele pe care le avem pentru a avea soluții. Eu nu cred că dacă mâine avem Guvern, lucrurile se schimbă. Nu, din contră, vă spun că e nevoie să avem o agendă clară ce vom face dacă va apărea un nou Guvern, iar Parlamentul cred că e pregătit și are tot ce trebuie încât să venim cu foarte multe măsuri concrete, ca să vină în sprijinul mediului de afaceri și în sprijinul angajaților care pierd în fiecare zi locuri de muncă', a subliniat Murad.
Anterior conferinței de presă, Comisia pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților a avut o ședință în cadrul căreia a fost discutată necesitatea constituirii unei celule de criză pentru sprijinirea mediului de afaceri, propunerea fiind agreată. La ședință au fost prezenți fizic patru deputați AUR, în timp ce ceilalți membri au participat online.
'Eu cred că, dacă suntem conștienți, putem să venim cu niște măsuri concrete pentru a sprijini antreprenorii și în special la nivel de IMM-uri. Trăiesc de 40 de ani în România și, atunci când e o problemă - inundații, incendii de proporții, epidemii, pandemii - se constituie celulă de criză pentru a interveni. Când mor zeci de mii de firme, nu merită acești oameni care au muncit să le dăm atenție și să formăm o celulă de criză? Trebuie să lăsăm la o parte politica', a argumentat în cadrul ședinței Mohammad Murad.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Ștefăniță Avrămescu

Ștefăniță Avrămescu (AUR) spune că decizia CCR privind declarațiile de avere reprezintă o dublă măsură

18 aug, 19:13
Citeşte mai departe
Dragoş Pîslaru

Dragoş Pîslaru: Ilie Bolojan este foarte incomod, aşa că instanţele au hotărât împotriva deciziilor Congresului

18 aug, 19:34
Citeşte mai departe
Radu Miruţă

Radu Miruţă acuză PSD că a închis cărbunele din Gorj şi Dolj şi cum acum se preface că se miră de ce este închis

18 aug, 19:31
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Tupac Shakur a fost ucis în urma unei „răzbunări” între bande, potrivit acuzării

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, despre alegerile anticipate: E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Cu ce politicieni se mai întâlnește Simina Tănăsescu și ce discută? Șefa CCR: „Toate acestea n-au nicio legătură cu dosarele Curții”
h
O mașină a lovit un autoturism care venea din sens opus și l-a proiectat într-un microbuz. Un bărbat a murit, iar alte două persoane au ajuns la spital
h
Ruptură la vârful CCR în cazul Dominic Fritz. Simina Tănăsescu se delimitează de decizia majorității: „Este neconstituțională” / Va scrie opinie separată
economica.net
feminis.ro
h
Tupac Shakur a fost ucis în urma unei „răzbunări” între bande, potrivit acuzării
h
Wladimir Klitschko, fostul partener al lui Hayden Panettiere, reacție după moartea actriţei: „A părăsit această lume mult prea devreme”
h
Selena Gomez, dată în judecată pentru fraudă de investitorii unui start-up de sănătate mintală fondat de actriță
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ