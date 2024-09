Simion: Cum arată astăzi şcoala, mâine va arăta ţara, iar astăzi şcoala e distrusă sistematic

"Sper că nu o să apară voci care spun ce treabă are preşedintele ţării cu sistemul educaţional, dacă e vorba de George Simion, candidat la alegerile prezidenţiale. Pentru că, în momentul în care actualul preşedinte al ţării a prezentat România Educată, eu ştiu că multe forţe din societate, din rândul părinţilor, din rândul profesorilor, din rândul inspectorilor şcolari şi al comunităţilor locale, şi al ministerelor, şi-au dat concursul pentru a-şi aduce contribuţia la planul România Educată, care s-a transformat în planul România Eşuată. România Eşuată de astăzi înseamnă că 47% din tineri nu înţeleg un text simplu", a spus liderul AUR, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de către formaţiunea politică.

De asemenea, acesta a menţionat că discuţia privind sistemul de educaţie trebuie pornită de la subfinanţarea acestuia.

"Cum arată astăzi şcoala, mâine va arăta ţara. Şi, din păcate, astăzi şcoala este distrusă sistematic, programatic, sistemul educaţional este subfinanţat şi de acolo trebuie să pornim toată discuţia noastră. În momentul în care nu aloci o finanţare corespunzătoare către sistemul educaţional, cum au făcut unele state care au avut succes, de exemplu Coreea de Sud sau Finlanda, şi altele amintite de domnul Radu Baltasiu, propunerea noastră de ministru al Educaţiei, ajungi în situaţia în care cei n-au dat BAC-ul sau n-au dat BAC-ul la timp, sau nu se ştie dacă au dat BAC-ul, dar au făcut o facultate, să te conducă", a afirmat preşedintele AUR.

George Simion a fost prezent miercuri în satul Luciu, Gura Ialomiţei, de unde a transmis un mesaj către cadrele didactice, elevii şi părinţii din România înainte de începerea noului an şcolar.

"Fiecare român contează pentru noi şi fiecare copil al României are dreptul la educaţie: şi cel din mediul rural, şi cel din mediul urban, şi cel din Bucureşti, şi cel din Gura Ialomiţei şi cel din Carei. Fiecare român contează. Planul Simion îşi propune crearea de egalitate de şanse pentru copiii României. Atenţie, egalitate de şanse, nu egalitate de rezultate", a spus Simion.

Candidatul AUR pentru alegerile prezidenţiale a precizat că una din direcţiile principale ale AUR pentru învăţământul românesc este "finanţarea, repornirea, susţinerea şcolilor profesionale şi de meserii şi, totodată, susţinerea învăţământului dual".

"Înţelegem că trăim în anul 2024, că viitorul este IT-ul, dar majoritatea copiilor români în momentul ăsta nu ajung să facă o facultate. Suntem pe penultimul loc în Europa la absolvenţi de studii superioare şi, totodată, nu fac nici măcar o şcoală profesională şi nu se aleg cu nicio meserie. Ajung muncitori necalificaţi şi tocmai de aceea au de suferit dacă lucrează în ţară sau cei mai mulţi dintre ei lucrează în străinătate, pe salarii mult mai mici decât ale colegilor", a mai spus liderul AUR.

Potrivit acestuia, AUR propune reintroducerea uniformelor obligatorii pentru a nu mai crea diferenţe între elevi, iar "bursele şi finanţarea locurilor la stat, la nivel universitar, să fie acordate exact celor care merită".

"O educaţie pe care noi o vedem lipsită de influenţe transnaţionale. Toată propaganda LGBT din şcoli, care încearcă să fie introdusă de diferite ONG-uri şi de diferiţi vectori de opinie, trebuie eliminată. S-a putut în Ungaria, s-a putut în Bulgaria, trebuie să se poată şi în România", a subliniat Simion.

George Simion a explicat că redarea demnităţii profesorului înseamnă, în primul şi în primul rând, o remuneraţie corespunzătoare.

"Soţia mea este profesor. Eu consider că are vocaţie pentru aşa ceva. Dar nimeni care are vocaţie pentru a fi profesor şi poate profesa şi în alte domenii, nu va rămâne în sistemul educaţional românesc, având în vedere salariile care se oferă. Doar să fii foarte, foarte pasionat! Mai mult, a veni în mediul rural, să fii învăţător, profesor, este considerat de unii chiar nebunie dacă nu faci parte din comunitatea respectivă. De aceea, profesorii trebuie încurajaţi, trebuie stimulaţi, trebuie să li se ofere o locuinţă acolo, în comunitatea unde predau, pentru a ne asigura că şi elevii din mediul rural au o şansă şi au un viitor", a adăugat liderul AUR.

În finalul discursului său, Simon a spus că speră ca luni, în prima zi de cursuri, când vor veni în şcoli toţi oamenii politici, inclusiv contracandidaţii săi la alegerile prezidenţiale, să se depăşească faza sloganurilor, a declaraţiilor politice şi a afirmaţiilor de tip 'să fie bine ca să nu fie rău'.

"Aştept din suflet să văd contracandidaţii mei la alegerile prezidenţiale ce plan au pentru educaţie şi dacă ei consideră, la fel cum considerăm noi, că trebuie să fie o prioritate naţională şi că fără educaţie noi nu ne putem dezvolta", a mai afirmat George Simion.