Suspendarea Simonei Halep, redusă de TAS de la 4 ani la 9 luni

În comunicatul publicat de TAS marţi se precizează că tribunalul a făcut publica partea ''operativă'' a deciziei în acest caz, care a avut două părţi, prima în care substanţa interzisă roxadustat a fost detectată în proba de urină prelevată Simonei Halep pe 29 august 2022, în timp US Open, iar a doua acuzaţie legată de paşaportul biological sportive (ABP), mai precis o probă de sânge prelevată pe 22 septembrie 2022, caz în care s-ar fi făcut uz de o substanţă sau metodă interzisă. În decizia din 22 septembrie 2023, tribunalul independent al Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF) a găsit-o pe Halep vinovată de încălcarea regulamentului antidoping în ambele cazuri şi a dictat o perioadă de suspendare de patru ani.



În apelul său, fostul lider mondial a cerut ca sancţiunea să fie redusă şi să nu fie mai mare decât perioada deja ispăşită. În apelul său separat, Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a cerut cea mai drastică pedeapsă, cuprinsă între patru şi şase ani.



''Procedura de apel a TAS a cuprins procese intensive şi o audiere de trei zile care a avut între 7 şi 9 februarie, la Lausanne. Comisia TAS a audiat numeroşi experţi şi martori, majoritatea prezenţi fizic la audiere. Comisia a determinat în unanimitate ca perioada de patru ani de ineligibilitate impusă de tribunalul independent al ITF să fie redusă la nouă luni, începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat pe 6 iulie 2023. Întrucât termenul a expirat înainte ca apelul să fie depus la TAS, completul TAS a hotărât că e oportun să emită dispoziţia cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător'', se arată în comunicat.



Completul TAS a decis ca toate rezultatele oficiale realizate de Simona Halep din 29 august 2022 (data testului pozitiv) până pe 7 octombrie 2022 să fie anulate, incluzând retragerea oricăror medalii, titluri, puncte sau premii în bani. ''În consecinţă, apelul depus de ITIA este respins, iar cel înaintat de Simona Halep este parţial acceptat (cererea ei de a data suspendarea de la 29 august 2022 a fost respinsă)'', precizează TAS.



Legat de testul pozitiv la roxadustat, în conformitate cu articolele 2.1 şi2.2 din Programul Antidoping din Tenis (TADP), ''este datoria fiecărui jucător să se asigure că nicio substanţă interzisă nu intră în corpul său, iar jucătorii sunt responsabili pentru price substanţe interzise sunt găsite în probele prelevate lor''.



''În acest caz, o substanţă interzisă (roxadustat) a fost depistată în proba colectată de la Simona Halep pe 29 august 2022 în timpul US Open. Halep nu a contestat răspunderea pe care o avea şi acceptat că, având în vedere prezenţa substanţei în eşantion, a comis încălcarea regulamentului antidoping, articolele 2.1 şi 2.2 din TADP. Totuşi, ea a obiectat în privinţa intenţiei şi a pretins că testul pozitiv a fost rezultatul unei contaminări. După ce a luat în considerare, cu atenţie, toate probele prezentate, comisia TAS a determinat că Simona Halep a dovedit, cu probabilitate, că roxadustatul a intrat în corpul său prin consumul unui supliment alimentar contaminat pe care îl folosise în zilele dinainte de 29 august 2022 şi că roxadustatul, cum s-a dovedit în proba sa, a provenit din produsul contaminat. În consecinţă, comisia TAS a determinat că Halep a dovedit că încălcarea regulilor antidoping a fost neintenţionată. Deşi comisia a considerat că Simona Halep are o anumită vină sau este vinovată de neglijenţă pentru violările regulamentului antidoping, deoarece nu a avut destulă grijă când a utilizat suplimentul Keto MCT, a concluzionat că vina sa nu este una semnificativă'', se arată în decizia TAS.



În legătură cu acuzaţia de nereguli în paşaportul biologic (ABP) al Simonei Halep, ITIA a avut sarcina de a stabili că Halep a folosit substanţe sau metode interzise, iar acest lucru s-a bazat în principal de proba prelevată în data de 22 septembrie 2022, a cărei analiză ar fi demonstrat violarea articolului 2.2 din TADP.



''Contrar raţionamentului primei instanţe, completul CAS a stabilit că este adecvat să ia în considerare rezultatele unei probe de sânge private oferite de Simona Halep pe 9 septembrie 2022 în contextul unei intervenţii chirurgicale care a avut loc la scurt timp după aceea. Aceste rezultate şi declaraţiile publice făcute de Simona Halep că nu a intenţionat să concureze pentru restul anului calendaristic 2022, a afectat plauzibilitatea scenariilor dopajului pe care s-a bazat tribunalul Independent al ITF. Având în vedere probele în ansamblu, completul CAS nu a considerat că s-a produs o încălcare a regulilor antidoping în temeiul articolului 2.2. din TADP. Astfel, a respins această acuzaţie'', se arată în a doua decizie luată de TAS.



Comisia TAS a luat astfel următoarele decizii:

1. Apelul depus de Simona Halep pe 28 septembrie 2023 împotriva deciziei anunţate pe 22 septembrie 2023 de tribunalul independent al ITF este admisibil şi acceptat parţial.

2. Apelul depus de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) pe 14 decembrie 2023 împotriva deciziei din 22 septembrie 2023 a tribunalului independent ITF este admisibil şi respins.

3. Decizia luată pe 22 septembrie 2023 de tribunalul independent ITF nu este luată în considerare.

4. Simona Halep a comis violări ale regulilor antidoping, articolele 2.1 (prezenţa) şi 2.2 (uzul) din TADP 2022, ca rezultat al prezenţei substanţei interzise (roxadustat) în proba sa de urină prelevată pe 29 august 2022.

5. Simona Halep este sancţionată o perioadă de ineligibilitate de nouă (9) luni, cu începere din 7 octombrie 2022.

6. Se consideră că Simona Halep a început efectuarea suspendării provizorii cu începere din 7 octombrie 2022.

7. Toate rezultatele obţinute de Simona Halep în competiţii care au avut loc în perioada 29 august 2022-7 octombrie 2022 sunt descalificate, incluzând anularea oricăror medalii, titluri, puncte şi premii în bani.

8. Sentinţa este pronunţată fără costuri, cu excepţia taxelor de judecată de 1.000 de franci elveţieni, plătite de Simona Halep şi de ITIA pentru apelurile lor.

9. Ordonă ca ITIA să îi plătească Simonei Halep suma de 20.000 de franci elveţieni reprezentând onorariile sale juridice şi alte cheltuieli legate de procesul de arbitraj.



Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, pe 12 septembrie 2023, de către Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA). ITIA a precizat atunci că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).



Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentele nutriţionale din cauza cărora consideră că a fost testată pozitiv şi a fost suspendată patru ani pentru dopaj.



Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după ce testul pozitiv la roxadustat (medicament folosit de oamenii cu anemie, n. red.) din 2022, de la US Open.

