Tanczos Barna: Noi susținem inclusiv guvern minoritar, în cazul în care există un acord pe această variantă

'Sunt multe variante în continuare pe masă. Așteptăm ca, practic, cele două partide mari, PNL și PSD, să ajungă la un compromis. Noi am susținut multe forme de compromis, noi, cei de la UDMR. Așteptăm ca acest compromis să se realizeze și, în cel mai scurt timp posibil, să putem să vorbim de un guvern și minoritar, tehnocrat. Sunt multe variante pe masă. Noi am spus că susținem inclusiv un guvern minoritar în cazul în care există un acord pe această variantă. Așteptăm o soluție de compromis, mai ales din partea celor două partide mari', a afirmat acesta.

Tanczos Barna a fost prezent la Forumul Național pentru Viitorul Agriculturii, organizat de Clubul Fermierilor Români (CFRO).