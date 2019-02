Tăriceanu: Mă gândesc serios la candidatura la prezidenţiale

El a admis că la PSD poate fi o chestiune de orgoliu susţinerea unui candidat care nu este din partid, dar a spus că trebuie să facă „un calcul la rece“.

„Am mai anunţat, în urmă cu două săptămâni, că într-adevăr mă gândesc serios la candidatură. Încă nu am luat decizia. Şi noi la ALDE şi cei din PSD dorim ca alegerile prezidenţiale din anul ăsta să fie cum a fost în 2016 când i s-a spus «La revedere!» dlui Cioloş. Noi vrem ca acum, la finele lui 2019, să-i spunem dlui Iohannis «Auf Wiedersehen!». Pentru asta e utilă o candidatură comună“, a afirmat Tăriceanu.



El a criticat faptul că preşedintele Klaus Iohannis şi-a anunţat candidatura la prezidenţiale pentru că nu se poate spune „cât mai e el preşedinte şi cât este candidat“.



„Eu, dacă aş fi membru al PSD, aş avea curajul să spun că e o chestiune de orgoliu. Dar ce e mai important, orgoliul de membru de partid sau de a avea un preşedinte altfel decât acutalul preşedinte care n-a reuşit pentru România lucruri pe care noi le aşteptam? Eu am avut foarte multe aşteptări pentru că sunt dintre cei care în 2009 am crezut că poate fi o alternativă de premier. Îm preună cu cei din PSD va trebui să facem un calcul la rece: care e soluţia care ne dă cele mai mari şanse“, a mai declarat liderul ALDE.



Întrebat dacă ALDE ar putea susţine candidatul PSD, el a replicat: „Toate aceste chestiuni le avem la dispoziţie“.

Tag-uri:

loading...