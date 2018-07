Teodorovici, atac la șeful ANAF

”În primul rând, nu există niciun conflict. Nu sunt schimburi de replici între ANAF şi ministrul de Finanţe pentru că eu nu am replici sau contre cu subordonaţii mei. Ca să fie foarte clar. Dacă ar exista aceste contre, schimburi, nu ar mai fi subordonaţii mei. Ar fi fost bine ca domnul actual preşedinte al ANAF-ului să se gândească dacă spune că e într-o situaţie, să se fi gândit că a fost ministru de Finanţe anul trecut şi atunci întrebarea clar se pune de ce nu a trimis dânsul spre ANAF un astfel de document pe care dânsul îl solicită astăzi de la minister. Nu e nevoie de niciun fel de document pentru că eu cred că este o neînţelegere la nivelul conducerii ANAF. De ce? Pentru că nu este nevoie de niciun fel de mandat. Este o prevedere legală foarte clară, şi anume ordonanţa 14 pe 2007, la articolul 1, spune foarte clar că bunurile de orice fel intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului se valorifică către ANAF", a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Ministrul de Finanţe a declarat că joi îi va transmite, în scris, preşedintelui ANAF că aşteaptă motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciară ca imobilul din Sibiu pierdut de familia preşedintelui Iohannis să treacă în proprietatea statului. Termenul limită până la care Ionuţ Mişa trebuie să-i răspundă lui Eugen Teodorovici este vineri, până la finalul zilei, ministrul de Finanţe lăsând să se înţeleagă că l-ar putea demite.

"Ca să fie domnul Mişa liniştit pe timpul verii, o să trimit astăzi (joi -n.r.) o solicitare şi în scris, aşa cum mai multe puncte, la care aş dori să primesc şi răspuns, ca să o spun şi public, mâine (vineri -n.r.). Mâine (vineri -n.r.), până la finalul zilei, să am un punct de vedere foarte clar din partea domniei sale. (...) Am trimis o solicitare preşedintelui ANAF-ului, obligaţia domniei sale este să răspundă până mâine (vineri -n.r.) să-mi spună care au fost acţiunile întreprinse şi dacă are vreun temei legal să nu facă ce i-am spus. (...) Dacă nu răspunde cerinţelor mele, nu mai are calitatea de subordonat al meu”, a spus Teodorovici, la Antena 3.

Declaraţiile ministrului de Finanţe vine după ce preşedintele ANAF, Ionuţ Mişa, a declarat că instituţia pe care o conduce are nevoie de un titlu în baza căruia să poată fi efectuată executarea.

"ANAF-ul este un organ de executare, el nu poate executa decât în baza unui titlu. Dacă ANAF-ul va primi o adresă scrisă şi un mandat de la Ministerul de Finanţe să execute (...) eu vă asigur 100% că se vor îndeplini toate cerinţele legale", a declarat Ionuţ Mişa, la Antena 3.

De asemenea, legat de un comentariu al Ministrului de Finanţe care aprecia adresarea către notar din 2016 drept eronată, şeful ANAF a precizat că: "acest lucru îl vor stabili cei de la Direcţia Juridică".

Anterior, Eugen Teodorovici a anunţat că suma cumulată care ar urma să fie obţinută de la cei trei chiriaşi ai imobilului din Sibiu care a aparţinut preşedintelui Klaus Iohannis este de peste două milioane de lei.

