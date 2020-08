Tichetele de vacanţă pot fi schimbate în bani, datorită unui vid legislativ

Deşi legea prevede că românii nu pot primi rest la plata cu tichete de vacanţă, nu se interzice restituirea contravalorii pentru servicii neprestate.

Într-un raspuns care poarta semnatura secretarului de stat pe turism se mentioneaza: "In ceea ce priveste restituirea de catre operatorul economic a voucherelor de vacanta titularului, in cazul in care acest lucru nu mai este posibil deoarece au fost inaintate spre decontare, acesta are ca varianta restituirea contravalorii acestora, daca calatorul se afla in imposibilitatea de a beneficia de serviciul achizitionat din cauza conditiilor epidemiologice si a efecteloracesteia la momentul inceperii sejurului, agentia de turism putand solicita unitatii de cazare rambursarea integrala a sumelor achitate. "OUG nr.8 din 2009 privind acordarea voucherelor de vacanta sanctioneaza fapta unitatii de a da rest in bani la voucherul de vacanta si nu interzice restituirea contravalorii pentru servicii neprestate", se arata in raspunsul semnat de Razvan Pirjol, potrivit ziare.com.

"Directorul meu de la Control m-a asigurat ca acest lucru este legal, iar aceasta speta am avut-o chiar acum cateva zile. Returnarea banilor in loc de vouchere este legala, dar ea se va tine sub control pentru a nu deveni abuz prin controale si monitorizare. Daca vedem ca un astfel de lucru se intampla in mod repetat intr-o anumite unitate sau la o agentie atunci controlam pentru a ne asigura ca nu se comite un abuz", a declarat secretarul de stat pe turism.

