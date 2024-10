Tomac: Ţara aceasta aşteaptă, domnule Ciucă! Faceţi un pas în spate şi susţineţi-l pe Ludovic Orban

”Numai astfel dreapta va putea fi cu adevărat unificată, în jurul celui mai bun candidat”, argumentează Tomac.

”Domnul Ciucă are un discurs ce se învârte în jurul unor clişee pe care le repetă obsesiv, indiferent de context. L-am auzit ieri din nou pe aceeaşi notă goală, susţinând că doreşte să unifice dreapta. Nimic mai fals! Singurul lucru pe care l-a reuşit cu adevărat în scurta sa carieră politică este să transforme, la ordinul lui Iohannis, PNL în anexa PSD. Acum, cel mai bine ar fi să vă retrageţi, domnule Ciucă, şi să susţineţi singurul candidat autentic de dreapta - un adevărat liberal care a ales să părăsească PNL în semn de protest faţă de asocierea cu PSD”, scrie Tomac pe Facebook.

El consideră Marcel Ciolacu poate fi învins, iar PNL poate fi salvat.

”Dar pentru asta, trebuie să ieşiţi de la guvernare şi să veniţi în spatele omului care are potenţialul de a învinge PSD, aşa cum am făcut în 2019, când am reuşit să asigurăm căderea acestuia prin moţiune de cenzură. Ţara aceasta aşteaptă, domnule Ciucă! Faceţi un pas în spate şi susţineţi-l pe Ludovic Orban. Numai astfel dreapta va putea fi cu adevărat unificată, în jurul celui mai bun candidat”, este mesajul lui Tomac pentru liberali.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat marţi referitor la scenariul unei intrări în Opoziţie, în cazul în care PNL nu va reuşi să strângă o coaliţie de dreapta, după alegeri, că urmează ca partidul să ia o decizie în acest sens, el precizând că PNL vrea să intre la guvernare cu toate forţele de dreapta care vor intra în Parlament.

Ulterior, Ciucă a făcut un apel public către liderul USR, Elena Lasconi, cerându-i să se retragă din cursa prezidenţială. ”Dânsa trebuie să înţeleagă care este valoarea numerică a cifrelor”, argumentează liderul liberal.”Fac un apel la doamna să înţeleagă un pic aritmetica, şi politică, şi reală. 8% în alegerile locale înseamnă mult mai puţin decât 30%, motiv pentru care fac apel public la dumneaei să înţeleagă, să se retragă şi să vină să susţină cu adevărat un proiect de dreapta”, a afirmat Nicolae Ciucă, la România TV, marţi seară.

El a spus că PNL este ”un liant care încearcă să unească dreapta” pe scena politică românească.