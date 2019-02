Topul încrederii în politicieni: Iohannis crește, Firea scade, Dragnea rămâne sub Tăriceanu

"'Increderea intr-o personalitate politica' este un indicator mai riguros, comparativ cu alti indicatori generali precum 'parerea favorabila/defavorabila', reflectand un nivel de exigenta a evaluarii semnificativ mai mare, atunci cand respondentii sunt solicitati sa se raporteze in mod direct la o personalitate politica si la activitatea acesteia", se arata intr-un comunicat al INSCOPremis Ziare.com.



Cele mai importante cresteri ale nivelului increderii comparativ cu datele de la finalul anului trecut le inregistreaza Klaus Iohannis, liderul USR, Dan Barna, si liderul Pro Romania, Victor Ponta, iar cele mai mari scaderi apar in cazul Gabrielei Firea si Vioricai Dancila.



Conform sondajului, increderea in Klaus Iohannis a crescut cu aproape 5 procente din noiembrie si pana acum, presedintele bucurandu-se de 39,5% incredere multa si foarte multa.



"Pe locul al doilea in clasamentul increderii se situeaza Gabriela Firea cu 23,9%, in scadere fata de luna noiembrie 2018 (cand era cotata cu 26,2% incredere multa si foarte multa), urmata de Victor Ponta cu 23,7%. Presedintele Pro Romania inregistreaza o crestere de 2,5 procente.



Urmeaza Dacian Ciolos care castiga 2,3 procente fata de luna noiembrie 2018, ajungand la 22,5% incredere multa si foarte multa, probabil si ca urmare a expunerii mediatice crescute generate de infiintarea PLUS si formarea aliantei cu USR", se mai arata in comunicatul citat.



Clasamentul continua cu:

Calin Popescu Tariceanu - 22,4%, in crestere de la 21,9% in noiembrie

Ludovic Orban - 16,1%, in crestere de la 4,5%

Liviu Dragnea - 12,6%, in crestere fata de 11,6%

Dan Barna - 10,7 %, in crestere de la 7,7%

Traian Basescu - 10%, in crestere fata de 8,3%





"Premierul Viorica Dancila scade la 9,5% incredere multa si foarte multa (fata de 10,8% in noiembrie 2018) . Ea este urmata de Ion Iliescu cu 8,8% (fata de 10% in noiembrie 2018), Kelemen Hunor (7,6% fata de 4,6%) si Eugen Tomac (cu 6,4% fata de 5,4%) ", mai arata sursa citata.



Prezentarea grafica a datelor poate fi descarcata accesand urmatorul LINK.



Sondajul INSCOP Research a fost realizat in perioada 21 ianuarie - 5 februarie 2019, la comanda Fundatiei Konrad Adenauer, pe baza unui chestionar aplicat de operatorii de interviu la domiciliul respondentilor. Volumul esantionaului, de tip multi-stratificat, probabilistic, a fost de 1.080 persoane, reprezentativ pentru populatia neinstitutionalizata a Romaniei, cu varsta de 18 ani si peste. Eroarea maxima admisa a datelor este de +/- 3%, la un grad de incredere de 95%.

