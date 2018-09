Trump lovește în plin Uniunea Europeană. Cu cine vrea să facă un acord “mare și ambițios”

Uniunea Europeană, de exemplu, pare să fie abordată ca un concurent major al SUA şi tratată ca atare. La o întâlnire cu premierul Marii Britanii, Theresa May, Trump a spus că aşteaptă ca Regatul Unit să iasă din UE pentru a încheia cu acesta “un accord mare şi ambiţios”.

Nu este doar o confirmare a tradiţionalei legături dintre Marea Britanie şi Statele Unite, dar pare şi un mesaj clar în sensul că SUA ar susţine orice altă ţară ar decide să se rupă de Uniunea Europeană.

”Preşedintele şi premierul au început prin a discuta despre dorinţa reciprocă de a forma un acord comercial lanrg”, transmite un comunicat al cancelariei primului ministru al Marii Britanii, citat de presa internaţională.

Mai mult, cei doi au ajuns la concluzia că Brexit-ul este o mare oportunitate pentru a strânge legăturile comerciale între cele două ţări.

Trump şi May sunt prezenţi la Adunarea Generală a ONU, care are loc la New York.

