Tudorel Toader, despre propunerile pentru Parchetul European: Prin Ordonanță putem crea baza legală

Noi trebuie să creăm baza juridică pentru a putea selecta trei procurori, trei candidați, dintre care unul va fi selectat ca procuror european din partea României și se va proceda la fel în toate celelalte 21 de state. (...) Prin ordonanță putem crea baza legală, trimitem procurorii la Bruxelles și acolo se va selecta unul care va fi procuror european din partea României. (...) S-a discutat și se va discuta o propunere privind competețele Parchetului European. Va avea doar competența - prevenirea, combaterea fraudelor la interesele financiare ale Uniunii Europene. Deja se discută de posibilitatea extinderii competențelor, pe fapte grave, transfrontaliere, care necesită o ripostă comună europeană, poate internațională”, a declarat Toader la România TV.

Potrivit ministrului Justiției, documentele cu cei trei procurori propuși pentru selectarea reprezentantului României în Parchetul European trebuie trimise până la finalul lunii martie.

„Aceasta este rațiunea redactării proiectului de Ordonanță de Urgență pe care l-am trimis spre avizare la CSM, aviz consultativ”, a explicat Toader.

Sediul Parchetului European va fi în Luxemburg, a mai precizat el.

Parchetul European (EPPO) va fi un parchet european independent responsabil cu investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a autorilor infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE şi a complicilor acestora. Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului (1) privind EPPO a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2017. În conformitate cu articolul 120 din respectivul regulament, EPPO îşi va începe activitatea în urma unei decizii a Comisiei, odată ce acesta va fi înfiinţat, dar nu mai devreme de 3 ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului privind EPPO.

Biroul Parchetului Public European ar urma să îşi înceapă activitatea până la sfârşitul anului 2020.





Tudorel Toader a mai declarat că scrisoarea transmisă către miniștrii de Justiție din statele Uniunii Europene cu privire la revocarea Laurei Codruța Kovesi a avut drept scop informarea cu privire la realitatea juridică, fără să fi fost formulate critici și păreri, subliniind că nu aștepta răspuns.

„Scrisoarea - nu am spus că a respectat, că nu a respectat, a fost o simplă infomare. Eu am pornit de la convingerea pe care o am și acum că o decizie la nivel european, chiar dacă are o puternică componentă politică, trebuie să se bazeze pe cunoașterea realității juridice. Nu am făcut păreri, nu am formulat critici, ci am formulat pasaje din câteva decizii ale Curții Constituționale au constatat respectivele conflicte. Nu am cerut să mi se răspundă. Am văzut reacții pro și contra. A avut un singur obiectiv: cunoașterea realității juridice”, a declarat Tudorel Toader la România TV.

Toader a transmis recent o scrisoare miniştrilor de justiţie din statele Uniunii Europene, în care a prezentat întreaga situație privin revocarea de la DNA a Laurei Codruţa Kovesi, în contextul în care aceasta candidează pentru şefia Parchetului European.

Ministrul a vorbit în document despre protocoale, subliniind că au fost criticate de liderii europeni. El a precizat că unul dintre protocoalele secrete a fost semnat chiar de Laura Codruța Kovesi.

