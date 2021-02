Turcan: Sporul de calculator și cel de confidențialitate ar trebui eliminate. Altele ar trebui acordate în sumă fixă

În acest moment, „excepţia a devenit regula în sistemul de salarizare unitar”, a spus Turcan la Realitatea Plus.

„S-a creat o grilă de creştere pentru salariile de bază şi o grilă de creştere pentru sporuri, multe dintre ele fiind plafonate într-un procent de 30 la sută din plafonul ordonatorului de credit. Dar, pe acest principiu relativ corect, au apărut excepţii şi unele categorii socio-profesionale au devansat toate etapele de creştere, atât pentru salariile de bază, cât şi pentru sporuri”, a continuat ea.

„De ce consider eu că trebuie să fie o doză destul de mare de precauţie, atunci când vorbim de această lege? Pentru că o categorie beneficiară de excepţie pentru care sporurile au ajuns să fie chiar 85 la sută în plus faţă de salariul de bază o reprezintă sistemul de sănătate şi anume medicii. Sunt medici care cu sporuri cu tot, ajung să aibă 85 la sută în plus faţă de salariul pe care l-ar avea fără sporul de condiţii foarte periculoase, foarte dificile. Or, medicii au fost eroi în această etapă. Gândiţi-vă, cum ar fi să vină un decident şi să spună, hai, nu ne interesează?”, a adăugat ea.

„Ştiu că pentru unii politicieni ar fi foarte interesant să vină la televizor şi să spună tăiem toate sporurile, nu ne mai trebuie, bugetarii dacă s-ar putea să trăiască cu salariul minim pe economie. Ştiţi că în momentul de faţă, în sistemul bugetar există aproximativ 60.000 care sunt plătiţi cu salariul minim pe economie. În acelaşi timp, în sistemul privat avem aproximativ 1,3 milioane de angajaţi plătiţi cu salariul minim pe economie”, a mai spus Turcan.

„Realmente, sunt categorii de bugetari care muncesc foarte mult și merită motivați și, în același timp, bugetari care lucrează în condiții dificile. Aceștia trebuie sprijiniți acolo unde sunt sporuri anapoda, în momentul în care le luăm la puricat, unul câte unul, punem degetul pe rană și, fie le acordăm într-o sumă fixă, dacă vor fi necesare, dar unele vor fi eliminate”, a spus Turcan.

Ministrul spune că sporul de antenă ar putea fi acordat ca sumă fixă, astfel încât, „dacă există un nivel de radiații sau expunere la radiații, funcționarii să fie recompensați”.

În shchimb, sporul de calculator „nici nu ar trebui să existe”, a spus ea, adăugând că va propune eliminarea lui.

„Așa cum am propune eliminarea și pentru sporul de confidențialitate. Dacă lucrezi într-un domeniu care presupune confidențialitate, nu trebuie să fii răsplătit pentru faptul că respecți legea”, a adăugat ministrul.