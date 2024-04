UDMR Mureş va avea 42 de candidaţi la funcţia de primar şi va susţine doi candidaţi independenţi

"Pe funcţiile de primar susţinem doi independenţi, la Cristeşti şi la Târgu Mureş, 33 dintre actualii primari candidează din nou. Vor fi şase localităţi unde candidează persoane noi (...). Am strâns 500.000 de semnături pentru lista de europarlamentare a UDMR. Scopul nostru, ţelul nostru principal este să contribuim din judeţul Mureş în aşa măsură încât să putem să ajutăm UDMR să obţină peste 5% la europarlamentare şi să menţinem Consiliul Judeţean, Primăria Târgu Mureş, Reghin şi localităţile unde avem acum primari (...). Putem apăra realizările noastre de până acum, drepturile comunităţii noastre şi interesele maghiarilor doar dacă fiecare maghiar merge la vot. Pe 9 iunie, putem şi trebuie să avem un cuvânt de spus în schimbarea în bine a UE, astfel încât comunitatea noastră să aibă o voce mai puternică în Europa şi în judeţul Mureş şi să ne putem dezvolta", a spus Novák Levente.

Preşedintele UDMR Mureş, Csibi Attila Zoltán, a subliniat că organizaţia luptă pentru menţinerea armoniei şi echilibrului şi că pentru a realiza acest lucru, maghiarii trebuie să fie puternici şi uniţi.

"În calitate de preşedinte al organizaţiei, la începutul mandatului meu am zis că suntem o organizaţie mare, dar asta nu este suficient deoarece trebuie să fim puternici pentru dimensiunea noastră şi asta necesită muncă permanentă. Am reuşit să realizăm acest lucru la nivel local în ultimii 4 ani. Suntem mari pentru că organizaţia judeţeană are 39 de primari, 43 de viceprimari şi peste 400 de consilieri locali. Suntem puternici pentru că toţi liderii administraţiei locale au creat condiţii de viaţă mai bune în ziua de azi. Localităţile conduse de liderii noştri nu putem să zicem că deci în fiecare localitate a fost renovată sau construită foarte multe cabinete medicale, şcoli, grădiniţe, drumuri, poduri, etc. Primarii de UDMR au profitat de orice ocazie şi pot să zic că au folosit fiecare cent din cenţi din Uniunea Europeană din fondurile europene. Trebuie să continuăm această muncă şi în următorii 4 ani. Trebuie să fim acolo unde să iau deciziile (...) Am vorbit de Consiliul Judeţean, persoana domnului Peter Ferenc a creat o stabilitate în judeţul Mureş, fără conflicte etnice, fără alte conflicte (...). Cred că persoana dânsului este benefică pentru toţi locuitorii judeţului Mureş", a afirmat Csibi Attila Zoltán.

Liderul UDMR Mureş a spus că organizaţia luptă pentru menţinerea armoniei şi echilibrului şi că "dacă pierdem judeţul, ar putea reveni o perioadă de haos şi nelinişte"

"Trebuie să votăm pentru ca maghiarii să nu poată fi ignoraţi nici în judeţul Mureş, nici în Europa. Pentru ca cei care ne reprezintă interesele, care luptă pentru noi, care fac vocea noastră auzită, să fie prezenţi şi la Bruxelles", a subliniat preşedintele UDMR Mureş, Csibi Attila Zoltán.