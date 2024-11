USR îi cere lui Marcel Ciolacu să publice lista tuturor demnitarilor care ocupă vile de la stat

Este inadmisibil ca într-o ţară democrată astfel de cheltuieli din banul public să fie ascunse, să fie ţinute la secret, doar pentru că aşa îşi doresc cei ajunşi, vremelnic, la putere, spune lidera USR Elena Lasconi.

USR arată că desecretizarea hotărârii de guvern prin care Nicolae Ciucă i-a dat vila de lux din Aviatorilor 86 lui Klaus Iohannis arată doar cât de mincinoşi sunt cei care ocupă acum primele trei funcţii în stat şi cum se folosesc ei de instituţiile statului în beneficiu personal sau de grup.

USR îi cere premierului Marcel Ciolacu, dacă tot pretinde că pune preţ pe transparenţă, să spună conducerii RA-APPS să răspundă solicitărilor depuse de parlamentarii USR şi să publice lista completă a imobilelor deţinute şi lista celor care beneficiază de locuinţe de la stat, plătite din banii tuturor românilor.

”Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă nu sunt patroni de agenţie imobiliară, sunt demnitari ai statului român şi, dacă îşi respectă funcţia pe care o au, să îşi aducă aminte că au o obligaţie în faţa cetăţenilor şi toate instrumentele la îndemână să facă ceea ce este corect. Este inadmisibil ca într-o ţară democrată astfel de cheltuieli din banul public să fie ascunse, să fie ţinute la secret, doar pentru că aşa îşi doresc cei ajunşi, vremelnic, la putere. România merită lideri corecţi, care au curaj şi care nu mint!”, declară Elena Lasconi, preşedinta USR.

USR precizează că, încă de la începutul lunii martie 2024, USR a cerut desecretizarea Hotărârii de Guvern nr. 999 din 10 august 2022, semnată de premierul Nicolae Ciucă. Solicitarea a fost făcută de Ionuţ Moşteanu, care a cerut şi acces la contractul clasificat ca secret de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), contract în baza căruia au fost începute lucrările de renovare de cel puţin 7 milioane de euro din Aviatorilor 86.

”Hotărârea de guvern desecretizată astăzi ne arată că preşedintele Iohannis i-a minţit pe români când, în urmă cu opt luni, a zis că nu ştie nimic despre vila de lux din Aviatorilor şi că e o temă care nu-l preocupă. La fel a minţit şi Nicolae Ciucă atunci când a spus că el nu are date pentru cine pregăteşte RA-APPS vila de 1.200 metri pătraţi. Şi tot minciună şi ipocrizie sunt şi la Marcel Ciolacu, care a «descoperit» acum subiectul deşi este premier de aproape un an şi jumătate. Îi întreb pe români: dacă nu era campanie electorală şi PSD şi PNL nu mimau că nu se înţeleg, am mai fi văzut vreodată desecretizată hotărârea de guvern? Probabil nu. Cum la fel de probabil ar fi trecut ca fulgerul prin Parlament şi legea cu dedicaţie pentru Iohannis, să primească săracul o funcţie de senator”, declară Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR.

Tot în martie 2024, USR a solicitat clarificări privind motivele pentru care a fost secretizat contractul şi criteriile care justifică această clasificare, având în vedere implicarea fondurilor publice într-un proiect de renovare a unei clădiri civile. Ulterior, când atât RA-APPS, cât şi Guvernul Ciolacu au refuzat să ofere răspunsuri şi să clarifice situaţia vilei din Aviatorilor 86, USR a cerut conducerii Camerei Deputaţilor să fie trimisă Curtea de Conturi la RA-APPS.

De asemenea, pentru că românii au dreptul să afle adevărul şi despre celelalte imobile administrate de RA-APPS, regie care funcţionează sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi, implicit, în subordinea premierului Marcel Ciolacu, Ionuţ Moşteanu a solicitat Regiei, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, să comunice lista integrală a imobilelor deţinute şi a persoanelor care beneficiază de locuinţe de serviciu şi de protocol.

”De ce Marcel Ciolacu nu e interesat de transparenţă şi când e vorba de celelalte vile şi apartamente de la stat de care beneficiază unii politicieni? Şi acelea au fost renovate din banii românilor, iar cheltuielile cu chiria şi întreţinerea sunt plătite tot din banii tuturor. De ce să nu ştim şi despre ele? Înţeleg că Marcel Ciolacu ar sta în vila pregătită în trecut pentru Dragnea, vilă în care s-au băgat de asemenea nişte milioane de euro, dar tot nu poţi să nu te întrebi: ce mai are de ascuns premierul PSD? Sau liniştea cui o apără Ciolacu?”, mai spune Ionuţ Moşteanu.