USR: Marcel Ciolacu, în total dispreţ faţă de cetăţeni şi democraţie, refuză să explice, în Parlament, ce reduceri bugetare a

”USR a solicitat prezenţa în Parlament a premierului Marcel Ciolacu, la Ora Prim-ministrului, pentru a explica ce tăieri de costuri şi cheltuieli a făcut în ultimul an. Premierul ar fi trebuit să vină astăzi, 7 octombrie, în faţa parlamentarilor şi să explice ce anume din angajamentele pe care şi le-a luat acum un an, tot în faţa parlamentarilor, a pus în practică. Premierul a refuzat invitaţia, motivând că “are programate activităţi politice şi guvernamentale care nu se pot amâna”, transmite USR.

USR remarcă faptul că agenda oficială a premierului a cuprins luni doar semnarea unui memorandum, în prima parte a zilei.

“Premierul trebuie să dea socoteală în faţa celor care plătesc taxe şi impozite. În septembrie 2023, Marcel Ciolacu a venit în faţa Parlamentului şi a anunţat că măreşte taxele, dar în paralel va tăia din cheltuielile statului. Taxele le-a crescut împreună cu prietenii săi de la PNL, dar de făcut economie la bugetul de stat ori să se apuce de reforma aparatului bugetar nici pomeneală. Acum, se dă prea ocupat să vină în Parlament. Poate e ocupat să dea telefoane la Curtea Constituţională, mai trebuie să-i găsească loc pe listele PSD lui Victor Ponta”, a declarat purtătorul de cuvânt al USR, deputata Cristina Prună.

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristina Prună, a afirmat că acum două săptămâni Marcel Ciolacu şi-a dat singur derogare de la Legea Responsabilităţii Fiscal-Bugetare, care obligă Guvernul ca, atunci când cheltuielile statului cresc cu mai mult 0,5% din PIB faţă de ţinta de deficit asumată,

”Guvernul să pună stop cheltuielilor. Marcel Ciolacu nu doar că nu a tăiat din cheltuieli, ci le-a crescut şi, simultan, se împrumută tot mai mult şi mai scump. Ministerul Finanţelor a împrumutat azi 500 de milioane de lei - echivalentul a circa 100 de milioane de euro - de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat. Pentru luna octombrie, Ministerul Finanţelor are planificate împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,7 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 705 milioane de lei prin sesiuni suplimentare. Suma totală, de 6,405 miliarde de lei, este cu 730 de milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în septembrie 2024, de 5,675 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat”, precizează USR.

USR face încă o dată apel la Marcel Ciolacu să oprească toate cheltuielile iresponsabile şi să vină să explice public ce face cu banii din taxele contribuabililor.

”Premierul PSD are obligaţia să prezinte explicaţii în condiţiile în care, pe 26 septembrie 2023, în discursul susţinut cu ocazia angajării răspunderii în Parlament, se angaja să implementeze „un plan de reducere a risipei în aparatul bugetar, atât pentru administraţia centrală, cât şi în cea locală, companii de stat şi instituţii autonome”. Or, faţă de momentul septembrie 2023, am ajuns să avem mai mult cu peste 34.000 de angajaţi la stat, fără să se fi rezolvat crizele de personal din domenii esenţiale precum Sănătate şi Educaţie. Deficitul bugetar, în schimb, va ajunge la finalul anului la 8% din PIB, deşi Guvernul Ciolacu-Ciucă-Iohannis s-a angajat, prin legea bugetului de stat, să-l scadă la 5% din PIB”, consideră USR.