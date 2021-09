USR-PLUS a decis să voteze prima moțiune de cenzură care va ajunge la vot în Parlament

Purtătorul de cuvânt al USR PLUS Ionuţ Moşteanu a anunţat că Biroul Politic al partidului a mandatat parlamentarii formaţiunii să susţină orice moţiune de cenzură ajunge prima la vot, fie cea USR PLUS - AUR, fie cea depusă de PSD. El a mai spus că aleşii partidului din BPR vor solicita ca moţiunea de cenzură USR PLUS să meargă de îndată la votul în Parlament.