USR PLUS şi PNL sesizează DNA şi poliţia pentru video-ul în care angajaţi ai Primăriei Sectorului 5 ar falsifica semnături

"Am făcut sesizare la Poliția Română și DNA pe tema privind filmarea procesului de colectare a semnăturilor pentru alegerile locale București 2020, sector 5 și PMB, în favoarea lui Daniel Florea și Gabriela Firea", a anunțat Octavian Berceanu, consilier general din partea USR, potrivit G4Media.ro.

Filmulețul a fost postat pe Facebook de Vlad Voiculescu.

"Alianța USR PLUS Sector 5 a depus denunț penal împotriva primarului Sectorului 5 al municipiului București, numitul FLOREA DANIEL, precum și împotriva Partidului Social Democrat și tuturor persoanelor care au contribuit la vicierea procedurii obținerii de semnături în susținerea candidaturii (a se vedea imaginile video aduse în probațiunea prezentului denunț), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals.

Considerăm că s-a comis infracțiunea de abuz în serviciu, în scopul obținerii de foloase pentru sine (numitul FLOREA DANIEL) și pentru altul (Partidul Social Democrat), deoarece, în loc să își îndeplinească activitățile specifice locului lor de muncă, cel mai probabil la ordinul primarului Sectorului 5 al Municipiului București, oamenii surprinși în înregistrarea video prestează o activitate ilicită în beneficiul PSD și al lui Daniel Florea, provocând astfel o pagubă bugetului local Sector 5:

„Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”

„În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.”

Considerăm că s-a comis infracțiunea de fals intelectual întrucât listele de susținători pe care se aplică semnături inventate, pentru ca PSD și Daniel Florea să poată candida pentru alegerile locale, sunt acte publice cărora li se aplică prevederile Art. 326 din Codul penal:

„Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.”

Considerăm că s-a comis infracțiunea de uz de fals deoarece Daniel Florea și PSD au depus deja aceste liste la Biroul Electoral de Circumscripție Sector 5 Municipiul București, iar în baza lor candidaturile au fost admise:

„Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată”

Față de cele învederate și, în urma analizei imaginilor video atașate prezentului denunț, Alianța USR PLUS solicită DNA să ia măsurile ce se impun astfel încât persoanele ce se fac vinovate de comiterea infracțiunilor ce fac obiectul prezentului denunț să fie deferite justiției.

