USR: PSD şi PNL nu pot adopta un Cod silvic favorabil mafiei lemnului

Totodată, Codul silvic în versiunea PSD-PNL dezincriminează tăierea fără drept a copacilor din afara fondului forestier şi elimină cu totul obiectivele de împădurire, deşi PNRR prevede ca trebuie plantate 2 milioane de hectare de păduri până în 2035 şi ţara noastră şi bani europeni pentru asta, mai spune USR. Marţi, începând cu ora 10.30, Comisia pentru ape şi păduri şi Comisia pentru mediu din Senat dezbat proiectul noului Cod silvic.

USR a depus, săptămâna trecută, 51 de amendamente menite să repare prevederile toxice inserate în proiectul Guvernului PSD-PNL, proiect care, în loc să protejeze pădurile din România, dă liber defrişărilor şi construcţiei de vile în mijlocul acestora, mai arată comunicatul de presă al partidului.

„Din reforma care ar fi trebuit sa fie noul Cod silvic a ajuns să fie un instrument care să ajute mafia lemnului. Ne dispar pădurile sub ochii noştri de la an la an şi oamenii care stau în fotolii confortabile la Ministerul Mediului ţin partea infractorilor. Vrem reîntoarcerea în Codul Silvic, de urgenţă, a confiscării vehiculelor care transportă ilegal lemne. E o ruşine că a fost scoasă. Ţara asta nu poate fi condusă în favoarea infractorilor. Avem un patrimoniu naţional care trebuie protejat pentru generaţiile viitoare: plămânii verzi ai României”, a afirmat Diana Buzoianu, deputată USR şi vicepreşedintă a Comisiei pentru Mediu din Camera Deputaţilor.

Printre cele mai nocive prevederi incluse în noul Cod silvic sunt cele care dau liber la construit de vile în mijlocul pădurilor (prin dublarea suprafeţei pe care se poate construi) şi cele care îndulcesc sancţiunile aplicate hoţilor de lemne (prin eliminarea măsurii confiscării camioanelor folosite la transportul ilegal de material lemnos).

Sancţiunea confiscării vehiculelor a fost introdusă în anul 2020 în Codul silvic, printr-o lege co-iniţiată şi de parlamentari USR, şi şi-a dovedit eficienţa în ultimii ani, dovadă stând sutele de camioane imobilizate pentru că transportau lemn furat. Acum, fără nicio justificare, PSD şi PNL vor să o elimine, ajutându-i practic pe cei care se îmbogăţesc tăind ilegal pădurile României. O petiţie în scopul menţinerii măsurii în Codul silvic a fost iniţiată, zilele trecute, de societatea civilă şi a adunat deja aproape 20.000 de semnături.

„Noul Cod silvic, elaborat de Guvern doar pentru a bifa un jalon din PNRR - trim. II 2023, nu aduce reforme reale, de care industria are nevoie stringentă. Nu avem ţinte, planuri, măsuri. Asta e dovada clară că PSD şi PNL doresc un instrument prin care lasă loc, în continuare, pentru furtul pădurilor României, ale noastre, ale tuturor. USR a elaborat PNRR, am făcut un plan prin care să conservăm «aurul verde» al ţării, iar coaliţia de guvernare ne arată că nu este capabilă nici măcar să îl pună în aplicare şi să ducă la îndeplinire ţintele asumate”, a adăugat Aurel Oprinoiu, senator USR şi preşedintele Comisiei pentru mediu din Senat, conform sursei citate.

USR cere PSD şi PNL să elimine sau să corecteze prevederile toxice din noul Cod silvic. Pentru asta, partidele conduse de Ciolacu şi Ciucă pot accepta amendamentele formulate de USR, care prevăd, printre altele:

- Interzicerea construirii de case de vacanţă în mijlocul pădurilor;

- Introducerea infracţiunii tăierii fără drept de arbori şi din afara fondului forestier naţional şi a infracţiunii de distrugere a vegetaţiei forestiere din intravilan;

- Revenirea la confiscarea vehiculelor cu care s-a transportat ilegal material lemnos;

- Instalarea de sisteme de monitorizare video în zone sensibile din păduri şi stocarea imaginilor video timp de minimum 12 luni, pentru a preveni tăierea masei lemnoase;

- Reglementarea accesului în pădure pentru vizitatori şi turişti (fără condiţii nerealiste precum aceea de a înştiinţa administratorul sau proprietarul înainte de a merge pedestru sau cu bicicleta prin pădure);

- Realizarea Programului naţional de împădurire (împădurirea unor terenuri cu altă destinaţie decât cea silvică, în suprafaţă de cel puţin 20.000 ha/an până în 2035);

- Protejarea pădurilor virgine, a zonelor protejate, a pădurilor urbane şi periurbane, prin cumpărarea de către stat a terenurilor de la proprietarii care vor să le vând.

„Sper ca, în ceasul al 13-lea, atât majoritatea parlamentară PSD-PNL, cât şi domnul ministru Mircea Fechet să realizeze faptul că modificările Codului silvic favorabile mafiei pădurilor au capacitatea să scoată oamenii în stradă, cum s-a întâmplat în mai 2015. Nu-mi doresc, dar nici nu exclud faptul că, dacă vor continua cu această formă a Codului silvic, favorabilă celor care au distrus până acum pădurile României, campania electorală să fie marcată de proteste pentru păduri”, a precizat şi Mihai Goţiu, activist de mediu şi membru USR, potrivit sursei menţionate.