USR: Trei candidaturi validate în competiţia internă pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidenţiale

"Astăzi a fost ultima zi în care membrii USR care doresc să candideze intern pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale şi-au putut depune aplicaţia online. Comisia Electorală a analizat, în această după-amiază, cele trei dosare depuse şi le-a admis. Cei trei care s-au înscris în cursa internă sunt: Elena Lasconi, preşedinte USR, Dumitru Stanca, membru USR Olt, Octavian Berceanu, membru USR Bucureşti", se arată într-un comunicat remis AGERPRES de USR.

Potrivit sursei citate, Elena Lasconi are 52 de ani, este de profesie economist, cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Din 2020, este primarul USR al municipiului Câmpulung Muscel, funcţie în care a fost realeasă în 2024. Dumitru Stanca are 59 de ani şi este cadru militar în rezervă, în prezent ofiţer de conformitate la o firmă privată din Bucureşti. Se ocupă de asigurarea conformităţii reglementărilor şi procedurilor interne cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Octavian-Alexandru Berceanu are 48 de ani şi este de profesie inginer. În prezent, este consultant pentru Banca Europeană de Investiţii în proiectul PNERP Moldova şi coordonează activitatea grupului de lucru pentru reforma în sectorul forestier. Octavian Berceanu a fost Comisar General al Gărzii Naţionale de Mediu în timpul guvernării PNL-USR.