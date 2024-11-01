Homepage » Actual

USR va vota în Parlament ca toți bolnavii cronici să beneficieze de plata primei zile de concediu medical

05 feb, 18:23


Deputații și senatorii USR vor vota în Parlament amendamentul potrivit căruia toți bolnavii cronici, fără discriminare, vor beneficia de plata primei zile de concediu medical.

 

'Protecție pentru bolnavii cu afecțiuni cronice! Prima zi de concediu medical trebuie plătită pentru pacienții cu afecțiuni cronice! Așa cum am afirmat public, încă din 31 decembrie, decizia ca românii cu adevărat bolnavi să fie pedepsiți din cauza unor bolnavi închipuiți este profund greșită. De aceea, toți parlamentarii USR vor susține amendamentul prin care toți bolnavii cronici, fără discriminare, să beneficieze de plata primei zile de concediu medical', a transmis joi, pe Facebook, Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților.
El a adăugat că statul trebuie să-și întărească mecanismele de control și trebuie să condamne ferm fraudele din sistemul de asigurări de sănătate, fără să pedepsească, colectiv, oamenii cinstiți, grav bolnavi, care au nevoie de sprijin și empatie.

 

Feminis

