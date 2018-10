Val de "divorțuri" înainte de referendum. De ce se retrag sute de șefi ai secțiilor de votare

Cea mai critică situație este în Sibiu. Aproape jumătate dintre persoanele desemnate pentru conduce secțiile de votare s-au retras cu câteva zile înainte de referendum. E vorba de 150 din 373 de președinți.

Președintele Biroului Electoral Județean Sibiu susține că este un val de retrageri nemaiîntâlnit, potrivit Realitatea de Sibiu. În acest context, acesta a lansat un apel, pentru a evita blocajul.

"Ieri am avut un val de retrageri mai mare. Nu le-am centralizat, pentru că curg întruna, iar unii se răzgândesc... Dar sper să oprim aceste retrageri. Ieri aveam vreo 120 de secţii neacoperite de preşedinţi, astăzi mai avem vreo 25. Am reuşit să îi înlocuim. Motivele retragerii lor sunt diverse. Nu e un motiv anume şi niciun boicot, aşa cum se spunea. Dar oricum, referendumul o să decurgă aproape normal la Sibiu. Eu sper să îi înlocuim pe toţi. A fost o tragere la sorţi şi nu am reuşit să îi mai contactăm, pentru că datele nu erau actualizate din 2016", a explicat pentru realitateadesibiu.net Andrei Sebeşan.

Potrivit acestuia, nu este pusă în pericol organizarea Referendumului la Sibiu.

Probleme sunt și în județul Bihor unde s-au retras 121 dintre cei 650 de preşedinţi de secţii. Reprezentanţii Biroulul Electoral Judeţean spun că nu există niciun pericol ca activitatea să nu se desfăşoare normal sâmbătă şi duminică.

Persoanele aflate pe listele de rezervă au fost notificate, pentru ca scrutinul să se poată desfăşura normal.

În Olt, unde vor fi doua referendumuri, cel naţional, pentru redefinirea familiei, şi cel judeţean, pentru redenumirea judeţului Olt în Olt-Romanaţi au renunțat 52 de președinți din 379, scrie Realitatea de Olt.

Cei care au înaintat cereri de retragere au invocat motive personale şi medicale. Pentru organizarea referendumului în care se vrea schimbarea numelui judeţului în Olt-Romanaţi s-au alocat 900.000 de lei. Este inclusă tipărirea buletinelor de vot, autocolante, salariile președinților de secții, plus campania de informare privind data și obiectul referendumului.

La nivelul județului Satu Mare, 60 de președinți au depus cereri de înlocuire, în timp ce alte 12 persoane au renunțat, potrivit celor declarate de președintele BEJ, Remus Nemeș, informează Realitatea de Satu Mare.

Cei care au înaintat cereri de retragere au invocat motive personale. Potrivit acestuia, nu este pusă în pericol organizarea Referendumului la Satu Mare.

Conform site-ului Realitatea de Craiova, aproximativ 120 de preşedinţi ai secţiilor de votare pentru Referendumul care se vor desfăşura în judeţul Dolj, pe 6 şi 7 octombrie, au cerut înlocuirea din funcţie, invocând motive personale.

Potrivit reprezentanţilor Biroului Electoral de Circumscriţie Judeţeană (BEJ) Dolj, persoanele care au fost desemnate să conducă secţiile de votare, în urma unei trageri la sorţi, desfăşurate săptămâna trecută, au început să trimită aceste solicitări începând de luni.

„Sunt foarte multe cereri primite. Situaţia se modifică de la o oră la alta şi aşteptăm să facem completarea până la finelea cestei zile. Unele cereri le-am trimis deja către Tribunal Dolj, altele urmează a fi transmise. Cererile vin şi pe mail şi pe fax şi de aceea este greu să centralizezi", a spus un reprezentant al Biroului Electoral de Circumscriţie Judeţeană (BEJ) Dolj.

Situația este similară în Neamț, unde 50 de președinți de secții de votare au solicitat înlocuirea, scrie Realitatea de Neamt.

Şi în judeţul Vrancea, circa 90 de președinți de secții de votare au solicitat retragerea din funcție. Nu se cunosc motivele și nici numărul oficial al celor care au solicitat acest lucru. Situația nu este deloc pe placul majorității politice PSD-ALDE și, din informațiile noastre, se încearcă ”răzgândirea” președinților care doresc să se retragă, scrie Realitatea de Vrancea.

