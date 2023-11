Veştea: Este nevoie de 3 miliarde lei pentru a ajunge la zi cu plăţile la proiectele prin CNI, PNDL, 'Saligny'

Potrivit lui Veştea, totodată, la Secretariatul General al Guvernului se centralizează solicitările de la toate unităţile administrativ-teritoriale privind necesarul de fonduri, urmând ca în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare să se facă o alocare bugetară, convenită cu Ministerul Finanţelor, din Fondul de rezervă la dispoziţia Executivului, pentru echilibrarea bugetelor autorităţilor publice locale.

"Dacă ne raportăm la proiectele pe care le avem în derulare, (...) fiecare dintre aceste proiecte are un anumit grad de implementare. Pe măsură ce reuşesc să depăşească procedurile de achiziţie şi să înceapă implementarea acestor proiecte, vor veni cu situaţii de plată pe care noi vom face pe cât posibil să le plătim în cel mai scurt timp. (...) Eu pot prezenta situaţiile pe care le gestionăm la nivelul Ministerului Dezvoltării prin programele care le avem în implementare şi, conform evaluărilor făcute de către noi, avem, astăzi, pentru a ajunge cu plăţile la zi, nevoie de aproximativ 3 miliarde lei pe Compania Naţională de Investiţii, PNDL 1 şi 2 şi, de asemenea, Programul Anghel Saligny", a afirmat Veştea, întrebat, după şedinţa de Guvern, de câţi bani ar avea nevoie primăriile pentru acoperirea nevoilor la sfârşit de an.

Întrebat în legătură cu solicitările primăriilor pentru asigurarea funcţionării unităţilor administrativ-teritoriale, ministrul a explicat că acestea se centralizează la SGG.

"În prezent, se centralizează, ştiu că există pe circuit, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului, solicitări de la toate unităţile administrativ-teritoriale pentru a prezenta situaţia cu care se confruntă referitor la arierate, la plata utilităţilor, dacă au de făcut plăţi în urma deciziilor judecătoreşti, dacă au avut situaţii în care au avut calamităţi şi altă aspecte de genul acesta. Până la începutul săptămânii viitoare, vom centraliza toate aceste situaţii, urmând ca în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare să existe o alocare bugetară pe care o vom conveni împreună cu Ministerul de Finanţe pentru a da sume din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului pentru echilibrarea bugetelor autorităţilor publice locale", a menţionat Adrian Veştea.

El a precizat că SGG, prin intermediul Prefecturilor, a cerut primăriilor să comunice necesarul pentru sfârşitul anului.

"Fiecare Prefectură a trimis o circulară tuturor unităţilor administrativ-teritoriale pentru a prezenta situaţiile cu care se confruntă la finele acestui exerciţiu financiar", a adăugat ministrul.

Adrian Veştea a adăugat că, "în mare măsură", Primăriile au putut gestiona aspectele legate de plata salariilor.

"Fiecare dintre aceste unităţi administrativ-teritoriale au funcţionat şi până în prezent prin sume care au fost alocate în decursul timpului prin bugetele de echilibrare. Doar la modul acesta pot funcţiona şi pot să închidă exerciţiul bugetar. (...) Aceste lucruri cred că ar fi putut fi de notorietate atâta vreme cât salariaţii nu şi-ar fi primit drepturile, ar fi rămas în urmă cu datoriile la utilităţi. Totuşi ne aflăm în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, mai avem o lună jumătate până la închiderea exerciţiului financiar, cred că în mare măsură au putut gestiona toate aceste aspecte", a indicat el.

Legat de solicitările a 250 de primării de derogare de la ordonanţa privind plafonarea cheltuielilor la sfârşit de an, Veştea a spus că va fi o discuţie, luni, la Ministerul Finanţelor pe aspectele sesizate.

"Suntem în etapa în care am centralizat toate aceste solicitări. Sunt aspecte care sunt obiective. Spre exemplu, sunt Primării care în prezent au primit acceptul CAIL (Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale) de a avea în derulare credite de la bănci. În situaţia în care aceste credite nu vor fi trase până la finele anului pentru obiectivele de investiţii, vor trebui să plătească comisioane de dezangajare şi comisioane de neutilizare a acestor credite şi cred că ar trebui să existe această flexibilitate de a le permite să acceseze aceste credite şi de a face plăţile pentru lucrările care sunt în curs de implementare. De asemenea, sunt şi aspecte care ţin de cheltuieli materiale, cum sunt evenimentele de sfârşit de an, sărbătoarea de 1 Decembrie, sărbătoarea de Crăciun şi de sfârşit de an. Toate aceste cheltuieli trebuie să se încadreze în plafoanele care au fost stabilite. Nu se va lua nicio derogare doar în exclusivitate pentru o anumită Primărie. Se vor crea nişte proceduri care vor fi adoptate în situaţia în care se vor lua pentru toate unităţile administrativ-teritoriale", a evidenţiat ministrul Dezvoltării.