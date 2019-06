Viorica Dăncilă, atac dur la Liviu Dragnea: Nu vreau ca decizia în PSD să fie luată de un singur om

Dăncilă rupe legătura cu trecutul, deci și cu Dragnea. Întrebată dacă președinția lui Dragnea a fost bună sau nu, premierul Dăncilă a replicat scurt: "Nu mai vreau să fac referiri la trecut, ci să mă ancorez în prezent. Revenirea la trecut nu este o abordare sanatoasă".

Trebuie să învățăm din trecut și să eliminăm ceea ce nu a funcționat. Avem nevoie de o altă abordare, astfel încât să avem un procent cât mai bun și de a recâștiga românii de partea noastră.

''Nu am vorbit despre candidaturi la șefia PSD, dar eu sper să avem mai mulți candidați pentru că nu este bine să avem un candidat unic.

Trebuie să fie un om echilibrat, un om care să adune în jurul lui, să aibă răbdare să își asculte toți colegii, fiecare părere în partid este importantă. Să se consulte în permanență. Decizia nu trebuie să o ia președintele, trebuie să o ia forul statutar. Un viitor președinte al PSD trebuie să fie un om pro-european'', a declarat Viorica Dăncilă.

"Eu sper să avem mai mulți candidați și cred că noul președinte trebuie să fie un om echilibrat, care să adune în jurul lui, să aibă răbdare să își asuclte colegii, să se consulte cu forurl statutar. O decizie nu trebuie să o ia un președinte, ci trebuie să fie luată prin for statutar. Viitorul preșeidinte al PSD trebuie să fie un om atașat valorilor europene și transatlantice. Un președinte al PSD trebuie să fie un om care să genereze un val de credibilitate în jurul colegilor. Să fie un om hotărât, să nu se sperie la primul obstacol. Nu aș vrea să îl judec pe Liviu Dragnea, dar aș vrea să schimb modul de lucru. Eu cred că decizia nu trebuie să fie luată în mod invidual, trebuie să discutăm cu reprezentanții noștri din Parlament. Nu am făcut o analiză privind modul în care a condus Liviu Dragnea și nici nu am de gând să o fac. Trebuie să venim cu o altă abordare pentru a recâștiga electoratul din 2016", a declarat Dăncilă.

"(Nu mi-am dat demisia - n.r.) pentru că sunt un om responsabil, pentru că pentru mine înseamnă foarte mult votul cetățenilor din România. A fost un vot masiv pentru PSD în 2016. Eu, ca prim-ministru, nu am voie să-mi dezamăgesc nici colegii de partid și nu am voie să dezamăgesc nici cetățenii care au crezut în noi. Pentru că am încredere că putem mișca lucrurile. Eu cred în PSD și nu vreau să repet ceea ce au făcut alții, să lase partidul într-o situație neplăcută prin demisia premierului. Pentru că eu cred că România are nevoie de stabilitate. Într-o perioadă în care vedem ce se întâmplă în jurul nostru, noi trebuie să fim un pilon de stabilitate, că deținem președinția rotativă, o președinție foarte bună și că trebuie să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Trebuie ca cei care nu ne-au cunoscut sau cei care nu au crezut în noi să-și schimbe impresia și să arătăm că România și românii sunt altfel", a declarat Viorica Dăncilă, la finalul ședinței BPN al PSD.

