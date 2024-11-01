Virgil Popescu, fost ministru al Energiei: Mintia este un proiect deblocat şi demarat de mine

Potrivit lui Popescu, pe termen lung, Mintia înseamnă facturi mai mici pentru români, pentru că fiecare MW produs acasă e un MW pe care nu-l mai plătim scump din import.

"De unde vine energia electrică? Ce am construit pentru acest moment. Episodul 1. Mintia. Mereu am fost omul soluţiilor. România trece printr-o secetă care a lovit direct producţia hidro de energie electrică. Se simte în sistem, se simte în îngrijorarea oamenilor, se simte în facturi. Dar înainte să ne panicăm, hai să vedem ce am construit exact pentru momente ca acesta în calitate de ministru al Energiei şi de unde o să ne vină energia electrică. Nu peste 10 ani, ci doar în câteva săptămâni sau luni", scrie fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook.

Popescu arată că începând din septembrie, centrala de la Mintia intră treptat în probe, acesta fiind graficul convenit deja cu Transgaz şi Transelectrica.

"La producţie normală, Mintia şi Iernut vor livra peste 1.500 MW, adică 20% din energia necesară în Sistemul Energetic Naţional. 20%. Nu e puţin lucru!", subliniază eurodeputatul PNL.

Virgil Popescu arată că Mintia este un proiect deblocat şi demarat de el la Ministerul Energiei şi menţionează că, atunci când a ajuns ministru, a fost acuzat că ar fi vrut s-o vândă la fier vechi.

"Realitatea? Centrala, construită în anii '70, intrase în insolvenţă în 2019 şi fusese complet oprită în 2021. Un colos care nu mai producea nimic, doar pierderi - peste 685 de milioane de lei acumulate din perioada de insolvenţă şi conservare. În august 2022 am decis vânzarea prin licitaţie publică, cu condiţii clare pentru investitor: o centrală modernă pe gaz, în ciclu combinat, de 1.700 MW, pregătită să funcţioneze şi pe hidrogen. În 2023 am anunţat contractul de construcţie cu tehnologie Siemens. Rezultatul? Investitorul privat a dus proiectul la capăt în mai puţin de 3 ani - peste 1,2 miliarde de euro investiţi, cea mai mare centrală electrică pe gaze din toată Uniunea Europeană, pe un singur amplasament. Cea mai mare investiţie energetică din România de după Revoluţie", precizează Virgil Popescu.

Potrivit fostului ministru al Energiei, pe termen lung, Mintia înseamnă facturi mai mici pentru români, pentru că fiecare MW produs acasă e un MW pe care nu-l mai plătim scump din import.