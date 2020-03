Vlad Voiculescu: ”Am cerut ca orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianţă!”

”Citesc în presă că PLUS ar fi discutat/ cerut ruperea Aliantei. Nici gând. Am cerut colegilor de la USR funcţionarea Alianţei. Am cerut că orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianţa (nu de către unul dintre partide sau de către vreun candidat independent), atât timp cât avem o alianţă. Nu cred că am cerut prea mult”, a scris, luni seară, pe Facebook, Vlad Voiculescu.

Acesta a explicat că vrea ca Alianţa să funcţioneze ca un partid.

”De ce eu unul vreau să continue Alianţa USR PLUS şi să funcţionăm deja ca un partid? E simplu: forţa politică constituită din USR şi PLUS este singură care poate opri un nou dezmăţ, o nouă ciumă, de data asta de altă culoare. Nu am intrat în bâlciul asta numit politică pentru vreo funcţie. Nu am nevoie de politică, nici eu, nici ceilalţi aproape 20.000 de membri PLUS. Vreau doar că timpul şi energia investite aici - în Alianţa USR PLUS în ultimul an şi jumătate - să conteze. Şi nu vreau să am nimic de-a face cu felul în care s-a făcut politică până acum”, a mai scris Voiculescu.

Acesta şi-a încheuat postarea cu mesajul: ”Poate astăzi e destul să ne dorim să scăpăm de PSD. Mâine ne vom întreba cum am putut să cerem atât de puţin de la noi înşine”.

Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunţat, joi, că PNL îl va susţine pe Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei,anunţul stârnind nemulţumirea liderului PLUS, Dacian Cioloş.

Cioloş a afirmat că i-ar fi plăcut ca Nicuşor Dan să fi discutat cu Vlad Voiculescu şi despre susţinerea pe care o negocia cu Orban, calificând gestul drept o „lovitură“ de imaginie de care avea nevoie numai Ludovic Orban.

Cioloş îşi reafirmă convingerea că forţele reformatoare trebuie să aibă un candidat unic la Primăria Capitalei, un candidat care să pună capăt mandatului dezastruos al Gabrielei Firea, dar subliniază şi că Vlad Voiculescu a pus transparent pe masă un plan pentru transformarea Bucureştiului şi o echipă competentă care să-l poată implementa, iar orice înţelegere trebuie să păstreze acest proiect şi oamenii care i s-au alăturat”.

Ulterior, Vlad Voiculescu, susţinut de PLUS la Primăria Capitalei, şi-a anunţat retragerea din cursa internă din cadrul Alianţei USR PLUS.