Voiculescu (USR): La 8 ani de la Colectiv - unele lucruri s-au schimbat pentru totdeauna, iar altele foarte puţin

"Ce s-a schimbat pentru totdeauna este naivitatea unei părţi a societăţii cu privire la administraţia publică. Cred că suntem mai puţin naivi. Cred că încă mai există români care sunt convinşi că "undeva acolo sus, la Minister/servicii/preşedinte sau în altă parte, sigur ştie cineva" şi că "instituţiile funcţionează"... dar cred că sunt mult mai puţini şi mult mai puţini convinşi. Şi de la Colectiv încoace, exemple tot avem. De asemenea, cred că mai puţini sunt creduli cu privire la buna-credinţă a politicienilor, a şefilor din sănătate sau chiar a unor medici atunci când ceva atât de scump ca însăşi viaţa lor sau a apropiaţilor lor este în joc", a afirmat Voiculescu, potrivit unui comunicat al USR.

Potrivit lui Voiculescu, Colectiv a arătat că multe dintre "relele din societatea românească" sunt preţul pentru "generaţii întregi de oameni cinstiţi care s-au ferit de politică, tratând-o ca pe un spectacol".

El a spus că, "între lucrurile care s-au schimbat dureros de puţin în ultimii ani sunt chiar cele legate de felul în care sunt trataţi cei cu arsuri grave".

"În jur de 1.400 - 1.500 de pacienţi reprezintă cazuri de severitate medie şi mare, care necesită îngrijiri spitaliceşti cu o durată mai mare de două săptămâni şi, ulterior, servicii de recuperare medicală specializată. Aproximativ 200 oameni mor în fiecare an", precizează sursa citată.

Vlad Voiculescu a menţionat că în 2016, când a fost ministru al Sănătăţii, în 7 luni, a crescut sporurile pentru personal, a închis şi renovat "până la cărămidă" secţia de ATI a Spitalului de Arşi şi a dotat şi deschis centrul de arşi de la Floreasca şi aproape gata erau centrele de la Iaşi şi Timişoara.

"Am adus un specialist în biocide angajat de Comisia Europeană şi am refăcut legislaţia în materie. Patru ordine noi de ministru au reglementat raportarea infecţiilor nosocomiale (...). În final, am scris alături de echipa de atunci, formată inclusiv din supravieţuitori Colectiv, un Ordin de Ministru cu standardele pentru îngrijirea pacienţilor grav arşi, ordin aprobat în 2017", a mai arătat Vlad Voiculescu.

El a susţinut că începuse să schimbe ceva.

"Profesionişti adevăraţi din ţară şi din străinătate, supravieţuitori chiar de la Colectiv, toţi au vrut să schimbe lucrurile şi să le schimbe repede. Ce s-a întâmplat în anii care au urmat şi unde suntem astăzi... ştim. În fine, se spune că nu avem niciun centru de arşi acreditat în România. Avem în fapt un centru de arşi la Floreasca cu 6 paturi. Trebuia sa fie un moment istoric, nu? Primul nostru centru. De ce a fost acreditat în tăcere? Pentru că nu respectă singurul normativ relevant - ordinul din 2017. În vară au încercat să modifice ordinul tocmai pentru că ştiau că au acreditat Floreasca în linişte şi fără respectarea ordinului dat chiar de Ministerul Sănătăţii", a adăugat Vlad Voiculescu.

Potrivit acestuia, fără centre la standardele corecte, transferurile marilor arşi rămâne singura speranţă pentru multe cazuri. El a spus că România a transferat în străinătate, în perioada 2016 - 2020, 40 de mari arşi, înainte de aprobarea Mecanismului de transfer.

"Ce ne arată cifrele de mai sus? Marii arşi sunt salvaţi prin transferuri internaţionale doar pe mandatele USR sau atunci când se pune presiune publică în urma unei nenorociri de proporţii - Crevedia 2023. În fine, zero centre de recuperare pentru mari arşi. Deşi există normativ care permite pacienţilor recuperare în străinătate (OMS 476/2017), nu li se comunică asta în spitale şi nu primesc recomandare scrisă pentru recuperare de specialitate", a mai susţinut Voiculescu.

El a mai susţinut că demersurile iniţiate de USR pentru decontarea tratamentelor - unguente, pansamente speciale, compresive - au fost abandonate.

"Nu li se decontează nimic. Doar un tub mic de 10 mg de cremă, o cremă din multele necesare, costă 120 de lei. Nu le ajunge o zi. Asta este România de astăzi pentru unii dintre oamenii cei mai vulnerabili din ţara asta: pacienţii cu arsuri grave. Copii şi adulţi. Ce va fi mâine - pentru ei şi pentru noi ceilalţi - depinde de noi", a mai susţinut Vlad Voiculescu.