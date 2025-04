Von der Leyen anunță că UE este pregătită să negocieze cu SUA în legătură cu taxele

'Am oferit taxe 'zero pentru zero' pentru bunurile industriale, așa cum am făcut cu succes cu mulți alți parteneri comerciali, pentru că Europa întotdeauna este pregătită pentru un acord bun, așa că îl menținem pe masă. Dar, de asemenea, suntem pregătiți pentru a răspunde cu contramăsuri și a ne apăra interesele', a spus von der Leyen, la o conferință împreună cu premierul

Norvegiei, Jonas Gahr Store. Surse comunitare au precizat că oferta de aplicare a unor taxe zero în mod reciproc în cazul bunurilor industriale a fost parte din negocierile pe care le-a avut cu autoritățile americane comisarul european pentru Comerț, Maros Sefcovic, ultimele discuții având loc săptămâna trecută. De asemenea, Von der Leyen a subliniat că UE se va proteja față de 'efectele indirecte (ale taxelor) prin deturnarea comerțului, motiv pentru care va înființa un 'Grup de Lucru pentru Supravegherea Importurilor', care să analizeze nivelul istoric al importurilor blocului comunitar pentru a stabili dacă se produce o creștere bruscă în cazul intrărilor unui anumit produs sau sector și dacă ar trebui luate măsuri. Întrebată dacă UE va utiliza instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive economice, creat în 2023 și care nu a fost încă folosit, Von der Leyen a răspuns că 'toate instrumentele sunt pe masă' și UE va trebui să vadă cum merg negocierile pentru a decide pe care îl va utiliza. 'Am prefera să avem o soluție negociată', a precizat Von der Leyen, care a adăugat că primii afectați de taxe vor fi consumatorii și firmele din Statele Unite, dar acestea vor avea 'un enorm impact și în economia globală' și vor lovi, în particular, țările în curs de dezvoltare. 'Este un punct de cotitură pentru America', a spus ea. Președinta Comisiei Europene a mai afirmat că, dincolo de pregătirea de represalii și de mâna întinsă către dialog cu SUA, UE va continua să lucreze pentru diversificarea și consolidarea relațiilor sale comerciale. 'Ne vom concentra pe 83% din comerțul global de dincolo de Statele Unite', a mai spus Von der Leyen, care a dat ca exemplu de astfel de consolidări ale relațiilor comerciale cu UE acordurile recente cu Mercosur, Mexic și Elveția, precum și pe cele în lucru, cu India, Thailanda și Indonezia.

