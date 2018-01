Ședința pentru învestirea Guvernului. Dăncilă: Cât voi fi premier, nu voi mări nicio taxă

Plenul comun al Legislativului a început la ora 15,00, după ce, în cursul dimineţii, începând cu ora 8,00, au avut loc, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, audierile miniştrilor propuşi să facă parte din Cabinetul Dăncilă. Aceștia au fost votați pe bandă rulantă.

Update 15.24. Viorica Dănciă și-a început discursul în plen. A precizat că dacă Guvernul va fi votat, Executivul va guverna cu respect pentru români. Aceasta a declarat ca acest Guvern nu va mări nicio taxă, iar de săptămâna aceasta se va renunța la Formularul 600.

”Cat timp voi fi premier nu voi introduce nicio taxa noua in Romania. Chiar de saptamana aceasta vom renunta la formularul 600 si in perioada urmatoare la toate celelalte. Un singur formular e propunerea noastra. Voi acorda o atentie deosebita parteneriatelor strategice ale Romaniei, in mod special celui cu SUA. Imi propun ca Romania sa isi sustina cu demnitate interesele pe plan extern”.

Pentru ca guvernul Viorica Dăncilă să treacă de Parlament are nevoie de minimum 233 de voturi, iar coaliţia PSD-ALDE numără 243 de parlamentari, lucru care nu i-ar crea probleme la validarea noului executiv.

Până în prezent, UDMR este singura formaţiune care nu a decis cum va vota la învestitura guvernului Dăncilă. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că decizia va fi luată luni dimineaţă, în cadrul şedinţei grupurilor parlamentare ale formaţiunii.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică seara, că liberalii vor vota, la vedere, împotriva învestirii guvernului Dăncilă şi a făcut un apel către ceilalţi deputaţi şi senatori ”care mai au capul pe umeri şi mai au un pic de sensibilitate faţă de soarta României” să procedeze la fel.

Lista completă a noului Guvern, prezentată de Viorica Dăncilă:

Viorel Ştefan, vicepremier şi ministrul Mediului

Graţiela Gavrilescu, vicepremier

Ana Birchall, vicepremier şi ministru pentru implementarea Afacerilor Europene

Paul Stănescu, vicepremier şi ministrul Dezvoltării

Valentin Popa, ministrul Educaţiei

Anton Anton, ministerul Energiei

Teodor Meleşcanu, ministrul de Externe

Rovana Plumb- ministrul Fondurilor Europene

Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor

George Ivaşcu, ministrul Culturii

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii

Dănuţ Andruşca, ministrul Economiei

Radu Oprea- ministrul pentru Mediul Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Lucian Şova, ministrul Transporturilor

Carmen Dan- ministrul Afacerilor Interne

Mihai Fifor- ministrul Apărării

Tudorel Toader- ministrul Justiţiei

Petre Daea- ministrul Agriculturii

Lia Olguţa Vasilescu- ministrul Muncii

Bogdan Cojocaru- ministrul Comunicaţiilor

Ioana Bran, ministrul pentru Tineret şi Sport

Bogdan Trif- ministrul Turismului

Ioan Deneş- ministrul Apelor şi Pădurilor

Nicolae Burnete- ministrul Cercetării

Natalia Intotero- ministerul Românilor de Pretutindeni

Victor Negrescu- ministru delegate pentru Afaceri Europene

