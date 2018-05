ANCOM: Peste 20 de milioane de conexiuni la Internet mobil în România, în 2017

Conform oficialului ANCOM, la capitolul conexiunilor 3G, în 2017, numărul acestora crescuse cu 1%, până la 8,6 milioane, în comparaţie cu cifrele înregistrate în 2016.



Cât priveşte segmentul telefoniei mobile, în intervalul de referinţă erau înregistraţi în România 22,4 milioane de utilizatori "activi' (abonamente plus cartele prepaid "active'), în scădere cu 2%.



De asemenea, numărul abonamentelor s-a majorat cu 5%, până la 12,1 milioane, din care 9,1 milioane erau persoane fizice (+6%) şi 2,9 milioane persoane juridice (+1%).



În această marjă, anul trecut erau înregistrate 10,3 milioane de cartele preplătite (-9% faţă de 2016). În plus, 54% din totalul cartelelor SIM erau cu abonament, iar 46% preplătite.



Statistica prezentată de preşedintele ANCOM relevă, totodată, că, anul trecut, traficul total de telefonie mobilă s-a ridicat pe segmentul de voce la 69 miliarde de minute, în scădere cu 3%, comparativ cu datele din 2016, în timp ce numărul de SMS-uri s-a diminuat cu 14%, până la 16 miliarde.



Traficul mediu lunar per SIM a fost, în 2017, de 254 de minute pe voce (-1%) şi de 58 de SMS-uri (-12%).



În acelaşi timp, distribuţia traficului de telefonie s-a împărţit astfel: către alte reţele mobile (off-net) - voce 33% şi SMS 27%, respectiv în propria reţea mobilă (on-net) - voce 58% şi SMS 72%.



Pe segmentul traficului în Roaming, datele ANCOM arată că, în urma aplicării prevederilor Regulamentului Roam like at home, începând din 15 iunie 2017, au fost efectuate 1,5 miliarde de apeluri efectuate, în creştere cu 196% faţă de anul 2016, în timp de numărul apelurilor primite a fost de 2,9 miliarde, echivalentul unui salt de 81%.



Totodată, s-a consemnat o creştere de 58% la numărul de SMS-uri, până la 238 de milioane, iar pe segmentul de date au fost contorizaţi 5.811 TB (plus 501%).



Reprezentanţi din domeniul telecomunicaţiilor şi ai mediului guvernamental participă, marţi, la cea de-a 22-a ediţie a evenimentului "Ziua Comunicaţiilor".



Evenimentul găzduieşte discuţii panel cu principalii operatori de telecomunicaţii din România, dar şi cu producătorii globali de echipamente, precum şi trei workshop-uri, care vor aborda tematici precum Internet of Things (IoT), Smart City sau Regulamentul Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter personal (GDPR)

loading...