Cazul Săpoca, măcel la Psihiatrie. Sorina Pintea coordonează ancheta:Încă sunt lucruri de neexplicat

Un bărbat internat acolo a omorât 4 pacienţi şi a rănit alţi 9. Acesta a devenit violent şi a lovit, la întâmplare, cu un obiect metalic luat din spital. Bărbatul era internat cu sevraj etilic. Atacatorul a fost prins de poliţişti când încerca să fugă pe geam şi, după o luptă cu forţele de ordine, acesta a fost imobilizat. Agresorul este în spital, sedat, în custodia Poliţiei. El nu a fost audiat încă.

"In urma informării în permanenţă a premierului, la dispoziţia acesteia, am pornit de urgenţă la spitalul Săpoca din Buzău, pentru a coordona personal ancheta internă privind întâmplările din noaptea trecută şi pentru a asigura tot suportul necesar organelor de urmărire penală. Este un caz tragic care impune rigoare în analiză şi măsuri urgente. Am spus de fiecare dată că siguranţa şi sănătatea pacienţilor sunt menirea întregului sistem medical, iar orice eroare de procedură trebuie corectată prompt pentru a preveni astfel de drame", a scris ministrul Sănătăţii, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.



Totodată, Pintea a susținut că este alături de familiile victimelor de la Săpoca.



"Suntem alături de familiile îndurerate şi le transmitem toată compasiunea noastră, precum şi asigurarea faptului că toţi cei ce se vor dovedi vinovaţi vor plăti", a mai scris ministrul.

Ulterior, după ce a ajuns la Spitalul Săpoca, ministrul Sorina Pintea a declarat că în ancheta de la Spitalul de Psihiatrie este verificat fiecare aspect în parte, inclusiv fişa postului personalului medical, subliind că, din punctul său de vedere, încă sunt lucruri "de neexplicat".



"Nu plec de aici până Corpul de Control nu finalizează raportul. Am luat nişte date preliminare, sunt încă nişte lucruri de neexplicat, vom vedea exact ce s-a întâmpla. Vreau să vă spun că se verifică fiecare aspect în parte, inclusiv fişa postului personalului medical", a declarat Sorina Pintea la Buzău.

Reamintim că un pacient internat pentru alcoolism a omorât patru oameni și a rănit alți nouă, după ce i-a lovit în cap cu un stativ de perfuzii. Totul s-a petrecut noaptea trecută, la ora 3.00, când bărbatul a sărit pe colegii de salon și apoi a dat buzna și în salonul alăturat, unde se aflau femei.

Șefa spitalului a declarat, la Realitatea TV, că totul s-a petrecut foarte repede și că personalul nu a putut interveni. În pavilionul în care s-au produs crimele erau la acea oră medicul de gardă, șapte asistente, trei infirmiere și trei supraveghetori și cu toate acestea nimeni nu a reușit să-l oprească pe criminal.

