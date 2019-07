Dăncilă: Da, cred că am șanse în fața lui Iohannis. Am demonstrat că pot să fac performanță

"Cred ca am sanse si in fata lui Iohannis pentru ca intotdeauna am demonstrat ca pot fi si premierul tuturor romanilor, si presedintele tuturor romanilor. Am demonstrat ca, pentru mine, e important echilibrul, ce fac pentru romani si pentru Romania. Cred ca, in acest moment, de asta au nevoie romanii. Cred ca am demonstrat ca pot sa-mi reprezint tara cu demnitate pe plan extern", a spus Viorica Dancila.



"Pot sa demonstrez ca o campanie poate fi facuta pe proiecte, consens. Cred ca pot sa demonstrez ca un presedinte trebuie sa fie presedintele tuturor romanilor si, pentru prima data in istoria acestei tari, putem avea un presedinte femeie", a mai spus Dancila.



"Am demonstrat ca pot sa fac performanta. Cred ca cetatenii pot avea incredere ca este timpul unui presedinte al Romaniei femeie", a incheiat Dancila.

