SCANDAL IN PNL. Orban l-a înlocuit pe Zamfir cu Florin Cîțu, la șefia Comisiei economice

Anterior, Zamfir a postat pe pagina sa de Facebook un text în care lansează mai multe acuzații la adresa președintelui PNL, Ludovic Orban. Astfel, acesta spune că Orban face demersuri pentru a-l schimba de la șefia Comisiei Economice din Senat.

Pe de altă parte, Zamfir îl mai acuză pe Orban că ”sună în disperare” pentru ca Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup la Camera Deputaților. În urma ședinței pe care PNL a avut-o joi, PNL a făcut aceste modificări: Raluca Turcan a fost realeasă lider de grup la Camera Deputaților, iar Zamfir a fost înlocuit cu Florin Cîțu, la șefia Comisiei Economice din Senat.

Iată postarea lui Daniel Zamfir:

”Ludovice, Ludovice...Nu te lași de metehnele care te-au "consacrat" în PNL... După ce, in mod rușinos, ai fugit de un răspuns când te-am întrebat care sunt actele de "deviaționism" pe care le-am comis în activitatea mea la Comisia Economică, ai inceput sa înroșești telefoanele sa le ceri colegilor din Senat să mă schimbe de la Comisie. Stiu. Te derajeaza tare că îmi văd de treabă acolo.Te deranjează și că deranjez interese. Te deranjează că apar cetățenii de abuzurile bancilor, IFN-urilor și ale recuperatorilor? Sau că cer cu obstinenta ca "băieții deștepți" sa plătească redevențele cuvenite Statului? Sigur insa, te-a deranjat că ți-am cerut public să te delimitezi de Mihail Neamțu, cunoscut pentru orientarile lui de extrema dreapta, care public a anunțat, postând un filmuleț pe Facebook , că se delimitează de Iohannis! Iar tu, Ludovic, in loc sa sanctionezi pozitia neconforma cu linia partidului, îl răsplătesti, punându-l sa-i instruiască pe tinerii liberali...Pe de altă parte, invoci, in mod jalnic, când suni in disperare pentru Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup, "dorințele din Deal". Tu n-ai să înțelegi niciodată că PNL are mare nevoie de un președinte cu demnitate și puțintel curaj, măcar! Lașitatea e cea mai urâtă trăsătură de caracter in politica...”

loading...