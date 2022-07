5 filme despre jocuri de noroc pe care le poți vedea pe Netflix

Dezvoltarea platformelor de streaming video îți oferă șansa de a vedea producții din această categorie la orice oră dorești, de acasă sau de oriunde te afli. Dacă ai mai mult timp liber în concediu, îți recomandăm cinci titluri de pe Netflix cu care să te destinzi, după care să profiți de un casino bonus fără depunere și să te simți ca un personaj de film, care joacă într-un cazinou online.

21 (2008)

Îi are în rolurile principale pe Kevin Spacey, Jim Sturgess și Kate Bosworth. Spacey joacă rolul unui profesor de la celebra universitate MIT, care recrutează studenți eminenți pentru o echipă care să folosească strategia de numărare a cărților la Blackjack. Liderul geniilor este Ben. El intră în „proiect” pentru a câștiga banii cu care să își plătească studiile, dar apoi devine tot mai arogant și tot mai lacom, punându-i în pericol pe toți. „21” a obținut mai multe premii și nominalizări: Golden Trailer Awards, People’s Choice Awards, ShoWest Convention, Teen Choice Awards.

The Gambler (2014)

Mark Wahlberg, Jessica Lang și John Goodman prezintă partea întunecată a jocurilor de noroc, care nu este deloc una neglijabilă. Principalul pericol este reprezentat de dependența în ghearele căreia cad cei care nu au control asupra propriilor acțiuni. În cazul poveștii prezentate de acest film, este vorba despre profesorul Jim Bennett, care își face datorii de 240.000 de euro la proprietarul unui cazino. Urmează o cursă contratimp periculoasă, în care datornicul încearcă să facă rost de bani pentru a-și salva viața. Premii și nominalizări pentru „The Gamble” : Black Reel Awards, California on Location Awards, Golden Trailer Awards, LMGI.

Win it All (2017)

Spre deosebire de primele două filme (drame), aceasta este o comedie. Protagoniști sunt Jake Johnson, Rony Shemon, Morgan Ng. Eddie Garret este un ghinionist notoriu, care tot pierde la cazinou, dar nu se poate lăsa. Când se părea că totul este terminat pentru el, se întâmplă ceva incredibil: un prieten care urma să intre la închisoare îi dă în grijă o geantă plină cu bani. Eddie și-a spus: „win it all or lose it all” (ori la bal, ori la spital). A pus toți banii în joc pentru a-și recupera datoriile. Ei bine, a fost valabilă a doua variantă. Se apropia termenul în care prietenul ieșea de la „facultate”, iar geanta trebuia umplută din nou cu verzișori.

Ocean’s Eleven (2001)

Este un film care, dacă îi enumeri protagoniștii, nu mai are nevoie de nicio prezentare: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon. Mai este nevoie de un argument pentru a-l vedea. Ok, iată lista premiilor și nominalizărilor: ALMA Awards, BMI Film & TV Awards, Bogey Awards, Broadcast Film Critics Association Awards, César Awards, Empire Awards, Teen Choice Awards, Phoenix Film Critics Society Awards, Online Film & Television Association, MTV Movie + TV Awards. Pe scurt: personajul interpretat de George Clooney strânge o echipă care să jefuiască trei dintre cele mai mari cazinouri din Las Vegas, deținute de rivalul său Terry Benedict. Miza este de sute de milioane de dolari.

Good Fellas (1990)

Robert De Niro și Joe Pesci au fost perfecți pentru roluri de mafioți. Martin Scorsese a exploatat la maxim această trăsătură, într-un film despre felul în care mafia controla lumea jocurilor de noroc din Las Vegas. Producția Filmul se bazează pe best-sellerul lui Nicholas Pileggi, „Wise Guy”, care este inspirat din povestea reală a lui Henry Hill (interpretat de Ray Liotta), tâlharul transformat în interlop de temut, sub protecția lui Jimmy Conway (Robert De Niro, care a și câștigat Oscarul pentru acest rol). Premii și nominalizări: Academy Awards, Golden Globes, BAFTA Awards, Chicago Film Critics Association Awards, César Awards, Los Angeles Film Critics Association Awards, National Society of Film Critics Awards, Venice Film Festival, Online Film & Television Association.

