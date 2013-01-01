Homepage » Actual

Abrudean: Asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri - probabil săptămâna viitoare

| 20 aug, 20:21

Asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul doi de măsuri va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare, fiind vorba despre un 'pachet extrem de așteptat de români', a declarat miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean.

 

'Aștept și eu calendarul pe care îl va stabili coaliția - înțeleg că săptămâna viitoare ar fi să se întâmple asta. Este un pachet extrem de așteptat de români, care privește în mare parte eliminarea privilegiilor și intervenții asupra cheltuielilor statului, deci reforma cheltuielilor statului despre care prim-ministrul Bolojan a vorbit încă de la preluarea mandatului. Vorbim și de pensiile magistraților, pentru că e un subiect important. (...) Vorbim de intervenții asupra cheltuielilor în administrația locală, reducerea cu 20% a cheltuielilor de salarizare și a aproape 5.000 de posturi de personal, inclusiv pe sistemul de impozitare a proprietăților, care este destul de vechi în România. De asemenea, pe guvernanța corporativă a companiilor de stat, vorbim de eliminarea unor indemnizații nesimțite și aducerea la nivelul comparativ cu performanța a respectivelor companii și la un nivel de bun simț - vorbim de echitate socială în mare parte. Sunt convins că vom avea susținerea întregii coaliții pentru asumarea în Parlament', a declarat Abrudean, la Senat.
Referitor la faptul că social-democrații au anumite obiecții, mai ales la partea de fiscalitate și la reforma administrației locale, el a arătat că 'mai sunt discuții pentru a regla anumite neclarități sau a se pune de acord asupra ultimelor detalii cu privire la acest pachet'.
'Cred că vom avea un acord final, pentru că vorbim de asumarea răspunderii în Parlament, chestiune care privește întreaga coaliție. (...) Nu cred că nu există dialog între liderii coaliției. Că nu există ședințele formale ale întregii coaliții, înțeleg că au mai existat anumite discuții, declarații politice, unele mai tensionate, altele mai belicoase, pe care le iau așa cum sunt, e oarecum normal. Dar eu cred că există dialog între liderii coaliției, motiv pentru care vom avea o formulă asumată de întreaga coaliție', a punctat președintele Senatului.

 

Feminis

