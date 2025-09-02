Abrudean: Coaliția este puternică, a rezistat și va rezista în continuare

'Până la urmă, reforma se face prin mijloacele legale și constituționale pe care Guvernul le are la dispoziție, asta însemnând și asumarea răspunderii în Parlament, ceea ce s-a întâmplat zilele trecute, și cele patru moțiuni inutile, populiste și demagogice depuse de Opoziție, care au fost respinse evident ieri, pentru că, până la urmă, realitatea este cea care s-a văzut ieri la vot. Coaliția este puternică, a rezistat și va rezista în continuare, în ciuda declarațiilor și discuțiilor mai mult sau mai puțin contondente. Sigur că ideal este să nu mai avem astfel de ieșiri în spațiul public din partea partidelor din Coaliție, care atacă, într-un fel sau altul, măsurile propuse de Guvernul votat de Coaliție și susținut de Coaliție', a afirmat Abrudean, la Senat.

El a evidențiat că deciziile se iau prin acordul miniștrilor din toate partidele din Coaliție.

'Vorbim de o Coaliție de patru partide, puternică. Deciziile se iau în Coaliție, deciziile care vin dinspre Guvern înspre Parlament, cum a fost cazul asumării pe aceste pachete și pe pachetul de administrație, care va veni în curând, sperăm. Nu se iau 'cu pistolul la tâmplă', se iau prin dialog, se iau prin vot în Guvern, informal, că nu se votează în ședințele de guvern, dar acele decizii sunt avizate de miniștri din toate partidele', a spus Abrudean.

Președintele Senatului a precizat că tema reformei în administrația locală va fi analizată, cel mai probabil, într-o ședință a Coaliției din această săptămână.

'Acest pachet nu poate fi amânat la nesfârșit. Am înțeles nevoia de discuții, dialog, dezbateri suplimentare. PNL susține în continuare poziția premierului Bolojan. Există și în partid dezbateri și nemulțumiri aferente. E un partid cu foarte mulți primari care nu sunt cei mai fericiți de astfel de măsuri, dar cu argumente, cu justificări, putem ajunge la o concluzie care să fie mulțumitoare. Nu va fi pe deplin mulțumitoare niciodată, pentru că nu se poate', a adăugat Abrudean.

Întrebat despre atacarea la Curtea Constituțională a celor cinci proiecte de lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, Abrudean a precizat: 'Emoții sunt întotdeauna'.

'Din perspectiva Guvernului, s-a făcut tot ce s-a putut pentru ca propunerile să fie pe deplin constituționale', a încheiat Abrudean.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, că PSD nu guvernează 'cu pistolul la tâmplă', nu se sperie și nu se lasă șantajat și va continua să spună că România are nevoie 'ca de aer' de o relansare economică.