Abrudean: Cu siguranță vor crește impozitele pe locuințe; e un subiect care se discută în coaliție
Impozitul pe locuințe va crește, procentul urmând să fie agreat de coaliția de guvernare, a declarat, marți, președintele Senatului, Mircea Abrudean.
Potrivit acestuia, s-ar putea ajunge la un acord chiar în ședința de marți a coaliției de guvernare.
'E un subiect care se discută în coaliție și pe care se va agrea, să sperăm, astăzi. Cu siguranță vor crește impozitele pe locuințe, vedem procentul care va rămâne în discuție, pentru că, trebuie să fim conștienți și sinceri, impozitele pe locuințe sunt foarte mici în momentul de față în România', a afirmat Abrudean, la B1 TV, întrebat dacă impozitul pe locuințe va crește cu 70%.
