Abrudean despre cererea USR de urgentare a legii referendumului pe Capitală: Va fi o discuție în coaliție
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, referitor la demersul USR de urgentare a adoptării proiectului de implementare a referendumului care a avut loc în București, că va fi o discuție în coaliție, subliniind că este necesară o abordare comună, pentru că, altfel, va fi dat un semnal 'foarte prost'.
'E o altă discuție pe care, cu siguranță, o vom avea în interiorul partidului și vom comunica pe acest subiect. Momentan, mă bucur că s-a stabilit data alegerilor, într-un final avem pe 7 decembrie alegeri la București, așa cum am tot spus', a afirmat Abrudean, la Palatul Parlamentului.
'Câtă vreme sunt lucruri votate de cetățeni, nu văd de ce nu le-am susține, așa cum am spus și cu referendumul cu 300 de parlamentari', a completat el.
În opinia sa, pe această temă va fi o discuție în coaliția de guvernare: 'Repet, suntem într-o coaliție, nu suntem fiecare pe barba lui, să spunem așa. Dacă suntem într-o coaliție, atunci trebuie să avem o abordare comună, pentru că, altfel, dăm un semnal foarte prost. Nu mai înțelege nimeni și devenim o țară extrem de instabilă, ceea ce nu-și dorește nimeni'.
Liderul grupului USR din Senat, Ștefan Pălărie, a solicitat, luni, Biroului permanent ca legea privind punerea în aplicare a referendumului din vara acestui an referitor la bugetul Primăriei Capitalei să intre în circuitul legislativ, să fie adoptată și să intre în vigoare până la finalul anului.
Biroul permanent nu a aprobat supunerea către plen a aprobării procedurii de urgență pentru acest act normativ, el urmând să fie dezbătut în procedură obișnuită.
