Homepage » Actual

Abrudean despre cererea USR de urgentare a legii referendumului pe Capitală: Va fi o discuție în coaliție

| 27 oct, 18:31

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, referitor la demersul USR de urgentare a adoptării proiectului de implementare a referendumului care a avut loc în București, că va fi o discuție în coaliție, subliniind că este necesară o abordare comună, pentru că, altfel, va fi dat un semnal 'foarte prost'.

 

'E o altă discuție pe care, cu siguranță, o vom avea în interiorul partidului și vom comunica pe acest subiect. Momentan, mă bucur că s-a stabilit data alegerilor, într-un final avem pe 7 decembrie alegeri la București, așa cum am tot spus', a afirmat Abrudean, la Palatul Parlamentului.
'Câtă vreme sunt lucruri votate de cetățeni, nu văd de ce nu le-am susține, așa cum am spus și cu referendumul cu 300 de parlamentari', a completat el.
În opinia sa, pe această temă va fi o discuție în coaliția de guvernare: 'Repet, suntem într-o coaliție, nu suntem fiecare pe barba lui, să spunem așa. Dacă suntem într-o coaliție, atunci trebuie să avem o abordare comună, pentru că, altfel, dăm un semnal foarte prost. Nu mai înțelege nimeni și devenim o țară extrem de instabilă, ceea ce nu-și dorește nimeni'.
Liderul grupului USR din Senat, Ștefan Pălărie, a solicitat, luni, Biroului permanent ca legea privind punerea în aplicare a referendumului din vara acestui an referitor la bugetul Primăriei Capitalei să intre în circuitul legislativ, să fie adoptată și să intre în vigoare până la finalul anului.
Biroul permanent nu a aprobat supunerea către plen a aprobării procedurii de urgență pentru acest act normativ, el urmând să fie dezbătut în procedură obișnuită.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

drula

Drulă, despre nominalizarea oficială pentru Primăria Capitalei: Un pas formal în interiorul USR

27 oct, 18:14
Citeşte mai departe
abrudean

Abrudean despre cererea USR de urgentare a legii referendumului pe Capitală: Va fi o discuție în coaliție

27 oct, 18:31
Citeşte mai departe
ivan

Bogdan Ivan: Pentru o zi România este capitala investițiilor strategice în energie

27 oct, 18:28
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

E oficial. Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. Cei doi au fost prezenţi la un spectacol la Paris

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Sorin Grindeanu, semnal de alarmă în coaliție: ”Dacă ne învârtim într-o zonă de circ pierde toată lumea”
h
VIDEO Grindeanu: 'România are nevoie de o nouă lege a pensiilor speciale'. PSD nu va susține pachetul 3 de măsuri economice 'în această formă'
h
Va apărea Călin Georgescu în sondajul AUR pentru Primăria Capitalei? Ce spune liderul senatorilor lui Simion
economica.net
feminis.ro
h
E oficial. Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. Cei doi au fost prezenţi la un spectacol la Paris
h
Björn Andrésen, eternul Tadzio din „Moartea la Veneţia” al lui Luchino Visconti, a murit
h
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", a reacţionat cu umor la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ