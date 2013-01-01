Homepage » Actual

Abrudean: În Parlament e posibil să avem angajarea răspunderii pe finalul săptămânii

| 25 aug, 18:00

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că, în funcție de cum se vor derula negocierile din ședința coaliției, este posibil ca Guvernul să-și asume răspunderea pe pachetul doi de măsuri în cursul acestei săptămâni.

 

'În Parlament e posibil să avem angajarea răspunderii, pe finalul săptămânii, în funcție de evoluția discuțiilor din coaliție. Astăzi va avea loc o ședință a coaliției, așa cum a fost deja anunțat. E îmbucurător că s-a reluat dialogul. Dialog între președinții de partide a existat și în toată această perioadă, e bine că se reiau și ședințele coaliției în formatul clasic, pentru a se pune de acord ultimele clarificări pe pachetul doi de măsuri, în așa fel încât Guvernul să aprobe acest pachet în ședință, în această săptămână - să sperăm, spre finalul săptămânii - în funcție de cum se derulează discuțiile, ca apoi să începem procedura parlamentară pentru asumarea răspunderii', a declarat Abrudean la Senat.
Întrebat pe ce există neînțelegeri, el a arătat că 'sunt câteva aspecte care mai trebuie clarificate'.
'Nu cred că sunt aspecte de reglat sau viziuni total diferite. (...) Dar nu cred că sunt de necoagulat. Asta cred că trebuie să se întâmple în ședința coaliției, în discuțiile care vor avea loc, ca până la urmă să avem în Guvern un pachet aprobat - Guvern din care fac parte toate partidele din coaliție. E o perioadă complicată pentru România și cred că în astfel de perioade este nevoie de stabilitate și echilibru, în primul rând. Dincolo de declarațiile politice ale unora sau altora, colegi care fac parte din partidele din coaliție, eu cred că toți parlamentarii coaliției își doresc ca această structură să funcționeze cât mai mult timp, pentru că este unica șansă pentru România de a se redresa, de a accesa toți banii europeni și de a recâștiga încrederea - inclusiv a investitorilor străini și, în primul rând, încrederea românilor', a transmis președintele Senatului.
În ceea ce privește Programul Național Anghel Saligny, el s-a arătat convins 'că se vor găsi soluții astfel încât proiectele mature să se finalizeze'.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan: Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv

25 aug, 17:55
Citeşte mai departe
Fenechiu

Fenechiu (PNL): Problemele ridicate de PSD au fost analizate de premier, se caută soluții

25 aug, 18:01
Citeşte mai departe
abrudean

Abrudean: În Parlament e posibil să avem angajarea răspunderii pe finalul săptămânii

25 aug, 18:00
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Legendarul Roger Federer este miliardar, conform Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar, după Ion Ţiriac

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
IGPR, reacție dură după ce sindicaliștii din poliție au spus că-și vând echipamente tactice pe internet: Constituie contravenție și se sancționează!
h
Netanyahu dezvăluie condițiile pentru retragerea IDF din Liban: Israelul recunoaşte măsura importantă luată de guvernul libanez
h
VIDEO Prima poziție oficială a fabricii unde a fost bătaia între muncitorii români și nepalezi: Un incident punctual!
economica.net
feminis.ro
h
Legendarul Roger Federer este miliardar, conform Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar, după Ion Ţiriac
h
Tragedie la filmările din Veneţia pentru serialul "Emily in Paris": a murit un membru al echipei de filmare
h
Mihai Călin, despre căsnicia sa de 22 de ani: „Viața te schimbă. Au fost momente dificile”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ