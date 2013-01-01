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Abrudean: Nu există nicio grea moștenire; PSD să nu folosească pretexte pentru a justifica o nouă creștere de taxe

| 27 oct, 20:19

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marți că execuția bugetară la nouă luni arată că Guvernul Bolojan a lăsat o 'moștenire bună', menționând că 'PSD nu trebuie să folosească pretexte pentru a-și acoperi incapacitatea de a pune în aplicare soluțiile pe care le invocă de luni de zile sau, mai grav, pentru a justifica o nouă creștere de taxe'.

 

'Dincolo de declarațiile politice, cifrele conturează realitatea. Execuția bugetară la nouă luni arată că Guvernul Bolojan a lăsat o 'moștenire bună'. Această 'moștenire bună' înseamnă deficit în scădere, cheltuieli ale statului ținute sub control și investiții în creștere. Reducerea deficitului nu a afectat investițiile publice, care au ajuns la 107,77 miliarde de lei, cu 25,15 miliarde de lei peste nivelul de anul trecut. Peste 70% dintre acestea au fost finanțate din fonduri europene', a scris Abrudean pe Facebook.
Liberalul a arătat că 'nu există nicio grea moștenire' și aceasta este doar o 'scuză a PSD'.
'PSD nu trebuie să folosească aceste pretexte pentru a-și acoperi incapacitatea de a pune în aplicare soluțiile pe care le invocă de luni de zile sau, mai grav, pentru a justifica o nouă creștere de taxe', a adăugat Abrudean.

 

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