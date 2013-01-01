Abrudean: România este alături de Republica Moldova, sprijinind categoric parcursul ei european
România este alături de Republica Moldova, sprijinind categoric parcursul ei european, a afirmat miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.
'Astăzi, de Ziua Independenței, transmit cele mai sincere felicitări tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Este un eveniment cu o semnificație istorică deosebită, o zi care celebrează libertatea și demnitatea națională. România este alături de Republica Moldova, sprijinind categoric parcursul ei european și contribuind la consolidarea democrației, stabilității și prosperității naționale', a transmis președintele Senatului, într-un comunicat de presă.
El a dat asigurări că vom continua să fim parteneri de încredere și prieteni, uniți prin atașamentul față de valorile europene și obiectivele noastre strategice comune.
