Adrian Wiener: Cererea unui test negativ la COVID-19 pentru cei care vin din China ar fi o măsură rezonabilă

China se confruntă cu unul dintre cele mai grave valuri de COVD-19, după ce a ridicat brusc toate restricţiile interne. Statele Unite iau în considerare efectuarea de teste din apa reziduală din avioanele pe rute internaţionale pentru a detecte eventuale variante emergente de COVID-19, în timp ce numărul infectărilor creşte în China. Experţi în sănătate din Marea Britanie estimează că în prezent 9.000 de persoane mor zilnic în China din cauza acestei boli, potrivit The Guardian.

„Problema este că această ridicare bruscă, renunţarea la această politică utopică până la urmă de Covid zero a venit pe fondul unei populaţii care nu a trecut prin boală. Tocmai din cauza acestei politici Covid zero, în China practic nu s-a trecut prin acele valuri cu care am fost obişnuiţi în restul lumii, astfel că foarte puţină populaţie are anticorpii datoraţi trecerii prin boală. Aşadar, nu există imunitate, nu vorbim de imunitate colectivă, nici măcar individuală. Gradul de vaccinare, mai ales în zona populaţiei vulnerabile, de exemplu, la 80 plus este puţin peste 40% şi aici vorbim doar de două doze făcute în general cu vaccinul chinezesc, care este mult mai puţin eficient, iar politicile publice din China nu s-au concentrat aproape deloc pe rezilienţa, pe dezvoltarea, pe pregătirea sistemului de sănătate public pentru ceea ce va urma”, a afirmat Adrian Wiener, vineri la RFI.

Deputatul USR a atras atenţia că acolo, printr-un număr foarte-foarte mare de infectări, „au loc şi mutaţii foarte multe ale virusului, recombinări, pot să rezulte şi variante de interes sau aşa-numitele variante care ne pot preocupa şi pe ceilalţi ori datorită creşterii virulenţei, prin aceste mutaţii ori datorită creşterii contagiozităţii, deşi cred că e foarte greu de a obţine o variantă mai contagioasă decât este acum Omicron, care este foarte-foarte contagioasă”.

Adrian Wiener crede că ministrul român al Sănătăţii ar trebui să îndemne populaţia să se vaccineze împotriva COVID-19.

„Un îndemn al ministrului Sănătăţii, pe care nu l-am văzut de foarte mult timp ieşind pe tema asta, pentru vaccinarea persoanelor vulnerabile din România, aici ar trebui totuşi un mesaj fără ambiguitate dinspre Ministerul Sănătăţii, ceea ce ar ajuta foarte mult”, a explicat Wiener.

Chestionat dacă România ar trebui să ceară un test COVID negativ celor care vin din China, deputatul USR a replicat: „Eu cred că ar fi o măsură rezonabilă, da, cred că ar fi o măsură rezonabilă, nu cred că ar reitera discursul acesta împotriva măsurilor medicale excesive, nu cred că e o măsură medicală excesivă”.

„Nu ştim exact ce se întâmplă în China şi ce variante se pot naşte acolo, aşa că ar fi bine de făcut anchete epidemiologice pentru cei care vin de acolo, în special care să conţină şi testarea. Acolo, practic, este universală infectarea, sunt sute de milioane de cazuri, e foarte puţin probabil ca cineva să nu fi intrat deloc în contact cu o persoană care să aibă virusul, la ora asta, dacă vorbim de întoarcerea din China, la ora asta”, a conchis Wiener.