Alegeri parlamentare 2020 - PSD are 157 mandate de deputaţi şi senatori, PNL are 134, iar Alianţa USR-PLUS are 80

De cealaltă parte, PNL are 93 de deputaţi şi 41 senatori, în total 134 de mandate, Alianţa USR-PLUS are 55 deputaţi şi 25 de senatori, AUR are 33 deputaţi şi 14 senatori, în total 47 de aleşi, iar UDMR are 21 deputaţi şi 9 senatori, în total 30 de mandate.

Camera Deputaţilor: PSD - 110 mandate, PNL - 93 mandate, Alianţa USR-PLUS - 55 mandate, AUR - 33 mandate, UDMR - 21 mandate. Senat: PSD - 47 mandate, PNL - 41 mandate, Alianţa USR-PLUS - 25 mandate, AUR - 14 mandate, UDMR - 9 mandate. „În continuare la nivelul fiecărei circumscripţii electorale se vor atribui nominal mandatele de senator şi deputat. După acordarea mandatelor de deputat organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, Biroul Electoral Central va publica rezultatul final al alegerilor”, a afirmat Mircea Preoţescu lună într-o declaraţie de presă.

