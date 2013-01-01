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Alfred Simonis: Avem un alt guvern, dar cu aceleaşi metehne

| 12 noi, 16:55

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), a anunţat că va trimite o scrisoare Guvernului Luca Niculescu şi miniştrilor, el fiind nemulţumit că Executivul nu permite exproprierea unui teren pe care s-a construit un drum, deşi banii necesari sunt alocaţi în buget de la începutul anului.

 

"Eu vreau să vă spun că avem un alt guvern, dar cu aceleaşi metehne. Mie mi-e foarte complicat să înţeleg de ce Dumnezeu un guvern, indiferent de numele lui, ne interzice din bugetul aprobat la începutul anului să expropriem un drum, e şi făcut drumul ăsta. Deci noi nu putem expropria o bretea nu ştiu pe unde, pentru că guvernul a hotărât că nu mai permite astfel de cheltuieli pe parcursul anului, din banii pe care îi avem la început de an prognozaţi, din banii acestui judeţ. Voi face o adresă astăzi către primul-ministru şi ceilalţi miniştri de resort, pentru că este o aberaţie", a declarat Alfred Simonis, la finalul şedinţei de plen de joi.
Simonis s-a întrebat ce treabă are Guvernul cu banii alocaţi deja de Consiliul Judeţean. El a spus că Guvernul poate să reducă deficitul prin comasarea instituţiilor guvernamentale şi eficientizarea statului, nu prin oprirea de cheltuieli la administraţiile locale şi judeţene.
"Am înţeles, ne luaţi două treimi din buget ca să-i daţi la Bucureşti, după care din treimea care ne rămâne, ne spuneţi, nu mai aveţi voie să cheltuiţi bani. Cum nu mai avem voie să facem nişte reparaţii la drumuri, de exemplu. Ce treabă are guvernul cu banii pe care îi avem de la început de an prognozaţi şi îi avem în buget? E de noaptea minţii. Eu înţeleg că vor să regleze deficitul, dar s-o facă din cheltuielile lor, să comaseze instituţiile guvernamentale, să taie companiile de stat care taie frunze la câini, să găsească eficientizarea statului de unde se cheltuiesc banii. (...) Orice decizie de tipul acesta nu face decât să ne facă să cheltuim banii suplimentari. Nu repari gropile care se fac acum, vor fi mai mari în ianuarie gropile. Şi va trebui să plătim mai mulţi bani ca să le reparăm. Nu facem expropriere acum, o facem anul viitor. O să coste mai mult, probabil", a spus Simonis.
Liderul CJ Timiş a adăugat că Guvernul nu permite instituţiilor locale să cumpere, de exemplu, o maşină cu 7000-8000 de euro, dar acceptă repararea maşinilor vechi, rostogolind de la un an la altul problemele.
"Nu cumpărăm o maşină, un Logan de 8.000 de euro sau de 7.000 de euro, dar băgăm 2.000 de euro pe lună ca să reparăm maşinile cu care mergem acum. Există decizii atât de aberante, dar care pe fond nici măcar nu aduc economii. Rostogolim de la un an la altul problemele. Cum să-i treacă prin minte unui guvern să nu ne permită să expropriem un drum care este în procedură de a fi reabilitat", a spus Simonis.
Alfred Simonis a afirmat că se referă la orice guvern, indiferent de culoarea politică şi de numele premierului.
"Ca să vedeţi că nu mă refer doar la domnul Bolojan, mă refer la orice guvern, indiferent de culoarea politică a lui, şi vă spun un singur lucru, că asta am promis de la început. Această administraţie va trata cu acelaşi respect sau lipsă de respect, indiferent de numele primului-ministru sau culoarea politică a partidului care conduce, ca să fie clar. Acest judeţ, dacă este respectat, vom respecta, dacă nu, nu. Şi când vor face absurdităţi precum cele făcute de domnul Bolojan, aşa cum îi reproşam domniei sale, o să fac şi cu domnul Niculescu şi orice guvern care face asta", a spus Simonis.
Guvernul României a impus o serie de restricţii asupra cheltuielilor publice pentru ultimele două luni ale anului 2026 şi pregăteşte un nou pachet de economii bugetare. Măsurile vizează oprirea achiziţiilor neesenţiale şi limitarea angajamentelor legale noi până la finalul anului, pe fondul deficitului bugetar.

 

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