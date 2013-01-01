Ciucu, despre protestul de sâmbătă: Eu nu ştiu să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie

"Eu nu ştiu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizaţie. Nu am văzut. Întrebaţi-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut astfel de autorizaţie", a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, întrebat dacă a avizat manifestaţia de sâmbătă din Parcul Izvor.

El a precizat că aceste lucruri nu ţin de arbitrarul primarului.

"Aceste lucruri le fac specialiştii, care evaluează nişte riscuri. Ştiu că e un meci foarte important şi aceşti specialişti, până acum, s-a cerut avizarea unor evenimente culturale, nu protest, din câte am înţeles, au spus că au identificat pe reţele de socializare fel şi fel de îndemnuri la proteste violente. Şi ei fac aceste recomandări, Comisia ia decizii, în baza acestor recomandări. Deci nu primarul ia decizia. Dacă ar fi decizia mea, nu aş fugi de ea şi ar fi foarte simplă, dar o comisie din specialişti evaluează foarte clar care este situaţia, pentru că nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa. Nu vrem acest lucru, cred. Şi atunci, în mod responsabil, de aceea este o comisie şi nu un singur om care avizează. Şi o avizează în baza unor date prezentate. Dacă o să depună, nu ştiu", a spus Ciucu.

Primarul a adăugat că mai sunt şi alte zile în care se pot organiza proteste sau evenimente culturale.

"Din câte am înţeles, din cauza meciului, unde se adună mase mari de oameni, pot apărea violenţe. Şi treaba comisiei acesteia este fix de a proteja vieţi, de a proteja integritatea fizică, de a nu avea maşini şi magazine vandalizate. Asta fac oamenii din comisie. Dacă alţii vor altceva, nu ştiu ce să zic", a menţionat primarul Capitalei.

Despre acuzaţiile lui George Simion că preşedintele Dan s-ar fi informat în legătură cu autorizaţia pentru acest protest şi în legătură cu detaliile pentru acest protest, Ciprian Ciucu a spus: "Habar n-am despre ce vorbeşte domnul Simion. Întrebaţi-l pe dânsul şi nu ştiu ce înseamnă consilierii mei. Consilierii mei personal, extrem de puţin, probabil. Consilierii generali din PNL, habar n-am dacă am vorbit cu careva dintre ei".