Claudiu Târziu: Este nevoie de o revoluție conservatoare, de o refondare a statului român

Prezent la reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului Umanist Conservator Liberal (PUCL), Târziu a făcut apel la o viziune și la o acțiune comune, afirmând că forțele conservatoare ar trebui să colaboreze pentru a schimba direcția țării.

'Ne este favorabil și contextul politic, ne este favorabil și electoratul. Avem o grămadă de pârghii pe care să le acționăm, astfel încât în 2028 conservatorii să câștige alegerile și să facă din România ceea ce ea merită prin darurile pe care le avem de la Dumnezeu. Atât ne lipsește. Viziunea comună pe care o să o îmbrățișăm, voința politică de a face asta, în ciuda tuturor barierelor și, nu în ultimul rând, acțiunea împreună. Cred că astăzi este un pas pe care îl putem considera unul către acțiunea comună', a subliniat Târziu.

El a descris conservatorismul ca pe un 'mod de viață bazat pe tradiție, pe o experiență, pe valori certificate în timp, un mod de viață care mărturisește asupra unei credințe și a unei identități'.

'Trebuie să înțelegem că astăzi este nevoie, în mod doar aparent paradoxal, de o revoluție conservatoare. (...) Referindu-mă la sensul etimologic al cuvântului revoluției, revoluția înseamnă întoarcerea la un punct de referință. Care este punctul de referință al conservatorismului? Este normalitatea. (...) Dacă privim realitatea românească mai atent astăzi, ne dăm seama că noi nu mai trăim într-o normalitate. De aceea este nevoie de o revoluție conservatoare, de o întoarcere la această normalitate. Pentru acest lucru avem nevoie de o schimbare radicală de politici publice și mai mult decât atât aș spune. Este nevoie de o refondare a statului român', a subliniat Claudiu Târziu.

El a susținut că statul român este 'dezintegrat, nefuncțional și captiv' și a pus această situație pe seama unor 'vicii constituționale', despre care afirmă că au permis capturarea și exploatarea instituțiilor.

'Prin urmare, avem nevoie de o refondare statului, în sensul în care ne dorim o rearticulare din punct de vedere constituțional, instituțional și administrativ a statului, astfel încât statul român să fie ceea ce trebuie să fie și anume să fie o formă de organizare politică și administrativă a românilor, pentru români. Cum facem asta? Sigur că numai printr-o viziune politică, voință politică și mai ales prin acțiunea împreună a forțelor conservatoare care înțeleg primejdia în care ne aflăm astăzi. (...) Voi reveni la acțiunea politică în unitate, împreună. Ea se face numai și numai în jurul valorilor, principiilor și obiectivelor politice naționale. Nu există altă variantă. Toate cârdășiile pe care dumneavoastră le vedeți (...) nu sunt acțiuni politice, pentru că ele nu vizează interesul național, pentru că nu sunt întemeiate pe valori și principii, nu urmăresc obiective pentru națiunea română, ci urmăresc pur și simplu interese particulare. Conservatorii sunt chemați să pună punct acestui fel de a se face politică. PAC a propus în acest sens un proiect de țară, se numește România Puternică 2050. (...) De aici pornim', a transmis europarlamentarul.

Târziu a mai spus că este necesar un acord politic pentru continuitatea proiectelor strategice, indiferent de schimbările de guvernare. În viziunea sa, un stat 'dezvoltat, suplu' ar trebui să se sprijine pe patru piloni.

'Statul vizionar. Dacă nu ai o viziune, n-ai ce să construiești. (...) Gândim o platformă de consens național pe proiecte strategice la care trebuie să vină toate forțele politice responsabile ca să susțină. Pentru că astăzi, dacă cineva la guvernare vine, vom fi noi la guvernarea și trebuie să existe o continuitate. Nu putem să fim 'tabula rasa' de fiecare dată când se schimbă guvernul. Trebuie să există proiecte care să continue. (...) De aceea este nevoie de un acord politic. După aceea, statul meritocratic, asta ne lipsește. (...) Pile, conștiințe și relații, au rămas în funcție de pe vremea comunismului până astăzi. (...) Apoi, statul investitor și nu, nu mă gândesc la un stat care să bage bani în economie, ci mă gândesc la un stat care să investească, să facă cea mai bună investiție pe care o poate face un stat normal și anume în combaterea sărăcii. Este o flagel de care o suferă peste 30% de români. (...) Și nu în ultimul rând statul protector, pentru că avem servicii, avem produse, avem lucruri publice care de fiecare dată sunt făcute prost sau majoritatea sunt făcute prost', a explicat Târziu.

Recent, Tribunalul București a aprobat schimbarea numelui fostului Partid al Puterii Umaniste (social-liberal) - cunoscut istoric ca PPUSL în Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL).

La evenimentul de la Palatul Parlamentului au fost prezenți numeroși participanți, lideri de filiale, europarlamentari, parlamentari, invitați, precum și fondatorul formațiunii, prof. dr. Dan Voiculescu.