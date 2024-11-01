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Grindeanu: Energia și prețul acesteia trebuie să fie prioritatea numărul unu a viitorului Guvern

| 25 sep, 19:16

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Reșița, că energia și identificarea unor soluții pentru reducerea prețului energiei trebuie să reprezinte prioritatea numărul unu a viitorului guvern, înaintea investițiilor în infrastructură sau sănătate.

 

'Eu cred că dacă e să existe prioritatea numărul unu a viitorului Guvern, prima prioritate trebuie să fie energia. Înainte de autostrăzi, chiar oricât de dragi îmi sunt, înainte de spitale, înainte de orice. Energia, prețul la energie și soluții pentru acest domeniu', a afirmat Grindeanu.
Liderul PSD a susținut că există soluții pentru problemele din domeniul energiei, însă acestea trebuie identificate printr-o abordare bazată pe 'bună credință'.
'Și soluții există. Pentru că, dacă te apleci și ai bună credință, găsești astfel de soluții. Dar vă asigur că, din perspectiva noastră, este prima prioritate', a spus Sorin Grindeanu.
El a adăugat că un preț redus al energiei are efecte nu doar asupra cheltuielilor populației, ci și asupra competitivității economiei românești.
'Pentru că o energie ieftină înseamnă competitivitate. Dincolo de ceea ce plătește fiecare român la pompă sau la factura de energie electrică, înseamnă și competitivitatea economică', a declarat președintele PSD.
Potrivit acestuia, România se confruntă în prezent cu un deficit de energie, situație care afectează competitivitatea unor sectoare economice și contribuie, în opinia sa, la deciziile unor companii de a-și reloca activități în afara țării.

 

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