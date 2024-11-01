Mureșan: Obiectivul întâlnirii cu președintele a fost să-i prezint programul de guvernare

'Am avut o întâlnire cu președintele României, întâlnire pe care o agreasem încă de la momentul desemnării să o avem și i-am prezentat președintelui programul de guvernare și acesta a fost obiectivul întâlnirii și cred că obiectivul a fost îndeplinit. I-am prezentat președintelui în detaliu programul de guvernare și acum pentru mine următorii pași sunt să finalizăm structura guvernului și cele trei partide care susțin guvernul să-și nominalizeze miniștri', a declarat Siegfried Mureșan, vineri, la Europa FM.

El a fost întrebat dacă i-a cerut președintelui un mesaj public de susținere a guvernului care va fi supus validării în Parlament.

'Eu sunt un om politic pe propriile mele picioare și este obligația mea ca alături de cele trei partide care mă susțin să găsim majoritatea parlamentară. Nu cer niciodată ajutor altor oameni politici, președintele își are rolul constituțional în acest proces, m-a desemnat și acum este obligația mea vin cu programul și cu Cabinetul în fața Parlamentului', a precizat Mureșan.

La întrebarea dacă președintele i-a promis sprijin în obținerea voturilor necesare pentru învestire în Parlament, Mureșan a invocat respectul față de instituții.

'Cred că trebuie să avem respect față de instituții și de aceea nu ar fi frumos față de președintele României să vorbesc eu în numele domniei sale. Obiectivul întâlnirii a fost să-i prezint programul de guvernare, deoarece acesta este elementul de noutate, la asta am lucrat pe durata acestei săptămâni și obiectivul a fsot îndeplinit', a afirmat Mureșan.