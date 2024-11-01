Irineu Darău, după ce Guvernul a aprobat restructurarea MEDAT: Am avut parte de multă opoziţie

Darău afirmă că ministerul avea o organigramă de 709 posturi, dar funcţiona efectiv cu mai puţin de 500 de angajaţi, având 80 de posturi de conducere. ”Un minister nu devine mai eficient doar pentru că îi tai nişte posturi din organigramă. Trebuie să schimbi felul în care funcţionează”, a transmis Darău.

"Ministerul Economiei trebuie eficientizat din temelii! Ştiu asta din prima zi de mandat şi tocmai am reuşit să livrez prima schimbare structurală. Nu a fost deloc uşor şi am avut parte de multă opoziţie. Ştiu că vor continua să mi se opună şi să frâneze orice reformă fix cei care au profitat de acest minister: unii să nu muncească, unii să îşi ascundă incompetenţa, alţii să îşi folosească puterea discreţionar", a scris, vineri, pe Facebook, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

Potrivit acestuia, "un minister nu devine mai eficient doar pentru că îi tai nişte posturi din organigramă": "Trebuie să schimbi felul în care funcţionează".

"După câteva luni de muncă şi foarte multe frâne, inclusiv din locuri neaşteptate, Guvernul tocmai a adoptat noua structură a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Am pornit de la o realitate pe care trebuie să avem curajul să o spunem, fără ocolişuri. MEDAT avea 709 posturi aprobate, dar activitatea era desfăşurată efectiv de sub 500 de persoane. Avea 80 de funcţii de conducere - adică, în medie, un şef la 5,6 angajaţi. Iar eficienţa şi rezultatele erau şi sunt încă mult sub aşteptări", a explicat ministrul interimar, precizând că această structură se schimbă.

Se reduce schema de la 709 la 600 de posturi.

"Cele 109 posturi eliminate sunt vacante. Am ales să nu concediez oameni în această etapă, ci să eficientizez structura. Mai important, reducem numărul funcţiilor de conducere cu 40%: de la 80 la 48. Legea nu era respectată de ani de zile. Acum o aplicăm la literă: ponderea posturilor de conducere scade de la aproape 12% la 8%, iar noul raport va fi de aproximativ un şef la 11,5 posturi de execuţie", a adăugat ministrul interimar.

Acesta afirmă, însă, că reorganizarea nu este, în primul rând, despre cifre, ci despre "arhitectura unui minister care gestionează domenii esenţiale pentru economia României".

"Dacă un astfel de minister esenţial este ineficient şi fragmentat, antreprenorii şi companiile sunt direct afectate de lipsa de agilitate, de cheltuirea haotică a banilor publici, de procese birocratice încâlcite. Am decis să separăm mai clar două funcţii care până acum erau prea des amestecate: elaborarea politicilor publice şi administrarea finanţărilor", a explicat Darău.

Direcţia Generală Economie Competitivă, Industrii şi Antreprenoriat va reuni politicile economice, industria, resursele minerale neenergetice, industria de apărare şi antreprenoriatul. Aici vor fi concentraţi specialiştii care fac strategii economice, analize sectoriale şi reglementare.

Direcţia Generală Finanţări şi Investiţii va concentra implementarea schemelor de ajutor de stat, granturilor, ajutoarelor de minimis, fondurilor europene şi proiectelor de investiţii.

"Cu alte cuvinte: cei care construiesc politica publică trebuie să aibă o misiune clară, iar administrarea banilor trebuie să fie separată, cu propriile procese, responsabilităţi şi mecanisme de control. Reaşezăm şi integrăm şi comerţul, afacerile europene şi relaţiile internaţionale - astfel încât ministerul să îşi coordoneze mai coerent poziţiile economice în relaţia cu Uniunea Europeană şi partenerii externi. Întărim guvernanţa corporativă, pentru ca statul să îşi exercite mai riguros rolul de acţionar şi să urmărească performanţa companiilor din portofoliu după obiective clare", a mai explicat Darău.

Acesta a reiterat ideea că ministerul va avea opt direcţii generale.

"Acum, fiecare astfel de direcţie are responsabilităţi ferme şi un perimetru clar definit. Iar performanţele manageriale ale directorilor vor fi monitorizate strict. Există şi un rezultat bugetar: aproximativ 470.000 de lei economie în 2026 şi aproximativ 2,67 milioane de lei anual începând din 2027", anunţă ministrul.

Acesta afirmă, însă, că miza este un progres real: "Am găsit o instituţie construită prin acumularea în timp a unor structuri şi responsabilităţi. Facem trecerea către un minister în care este mai clar cine gândeşte politica economică, cine implementează programele, cine administrează finanţările şi cine răspunde pentru rezultate".

Darău este de părere că acum începe partea mai grea: "să demonstrăm că noua structură funcţionează mai bine pentru economia României".

"În ultimii 10 ani au fost 16 miniştri ai Economiei. Este foarte greu să începi şantiere mari şi să te mişti repede, însă eu sunt extrem de conştient că fiecare zi în plus de haos administrativ îi costă fix pe oamenii pe care trebuie să îi servim şi a căror viaţă ne-am asumat că o facem mai bună. La intrarea în mandat am depus un jurământ şi fac tot ce ţine de mine să reformez sistemul - în fiecare zi", a adăugat Darău.

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre care prevede că Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului se reorganizează, prin desfiinţarea a 109 posturi vacante. De asemenea, numărul funcţiilor de conducere este redus de la 80 la 48. Economia realizată prin redimensionarea ministerului este estimată la aproximativ 470.000 de lei în anul 2026, calculată proporţional cu lunile de implementare, şi la aproximativ 2,7 milioane de lei anual, recurent, din 2027.