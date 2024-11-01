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PSD a informat S&P că este pregătit să își asume guvernarea țării

| 25 sep, 19:25

Mai mulți deputați social-democrați au avut, vineri, o întâlnire cu reprezentanții agenției financiare internaționale Standard & Poor's, pe care i-a informat că PSD este pregătit să își asume guvernarea țării 'și o politică de consolidare fiscală pe baza stimulării investițiilor și a îmbunătățirii colectării taxelor'.

 

'PSD a informat S&P că este pregătit să își asume guvernarea țării și o politică de consolidare fiscală pe baza stimulării investițiilor și a îmbunătățirii colectării taxelor. PSD informează că o delegație a partidului a avut vineri o întrevedere cu reprezentanții agenției financiare internaționale Standard & Poor's, în contextul fundamentării deciziei de rating privind economia românească, ce va fi formulată în data de 2 octombrie 2026. În cadrul discuțiilor, liderii PSD i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD este pregătit să își asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice și pentru a readuce economia națională pe o direcție stabilă', se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de PSD.
Potrivit sursei citate, PSD și-a exprimat angajamentul ferm de a promova o politică de consolidare fiscală și de creștere a veniturilor bugetare pe baza stimulării economice și a îmbunătățirii colectării taxelor.
'În acest sens, PSD își propune dezvoltarea parteneriatelor strategice, pentru încurajarea investițiilor străine în economia românească. PSD a reiterat necesitatea ca România să aibă cât mai rapid un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona eficient echilibrele macroeconomice și care să elaboreze și să aprobe bugetul pentru anul viitor. PSD consideră că viitorul guvern trebuie să își propună reducerea decalajelor sociale, sprijinirea categoriilor defavorizate și susținerea capitalului românesc. PSD s-a angajat să promoveze în cadrul noului guvern o politică economică echilibrată și predictibilă pentru investitori și pentru instituțiile de credit naționale și internaționale. Liderii social-democrați i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD a propus tuturor forțelor democratice să participe la construcția unei majorități parlamentare pornind de la un set de principii și priorități economice naționale. Totodată, PSD și-a reafirmat poziția clară pentru susținerea valorilor europene și euroatlantice', spune comunicatul.
Din delegația PSD au făcut parte deputații Marian Neacșu, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Adrian Câciu și Florin Manole, precum și vicepreședintele PSD Mihnea Costoiu.

 

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